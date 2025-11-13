Jugador de los Dodgers anuncia la muerte de su bebé recién nacida durante la Serie Mundial

En este 2025, el mundo del beisbol se vistió de luto luego de que, Brett Gardner, exjugador de los Yankees de Nueva York, anunció la muerte de su hijo, tras enfermarse durante unas vacaciones familiares. El mundo del béisbol y sus aficionados se ha visto conmovido por la trágica noticia que compartió un querido jugador de los Dodgers de Los Ángeles, y su esposa. La pareja reveló recientemente que su hija falleció el pasado 26 de octubre. A través de un mensaje conjunto publicado en Instagram, ambos expresaron su profundo dolor. ¿Qué le pasó a la pequeña?

Los hechos ocurrieron la noche del martes en el PNC Park, en en Pittsburgh, Pensilvania. / Pixabay.

¿Qué jugador de Los Dodgers sufrió la muerte de su bebé?

Fue el viernes 26 de octubre que Alex Vesia, jugador actual de Los Dodgers de Los Ángeles anunció junto a su esposa que su pequeña bebé murió. El jugador había anunciado días antes del inicio de la Serie Mundial que no iba a poder jugar debido a un tema familiar:

Los Dodgers informaron el 23 de octubre que Vesia se ausentaría del equipo:

Con gran pesar, comunicamos que Alex Vesia se ausentará del equipo mientras él y su esposa Kayla atraviesan un asunto familiar muy personal. Comunicado de Los Dodgers

Este tiempo de ausencia permitió a Vesia y a Kayla concentrarse en su duelo y en la atención a Kayla tras el nacimiento de su hija, sin la presión mediática que acompaña a un jugador profesional en plena Serie Mundial.

Lee: Famoso futbolista anuncia la muerte de su hijo tras luchar en contra de una larga enfermedad

Alex Vesia y su esposa anunciaron embarazo / Redes sociales y canva

¿De qué murió la hija del beisbolista Alex Vesia?

Hasta este momento, Alex y Kayla Vesia no revelaron públicamente la causa de la muerte de su bebé a días de haber nacido. La única información compartida es mediante el comunicado que realizaron en redes sociales.

La pareja solo mencionó que su hija “ se fue al cielo el domingo 26 de octubre ” y que “ no hay palabras para describir el dolor que estamos pasando ”, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias médicas o el motivo del fallecimiento.

La publicación de los Vesia ha generado un enorme respaldo de seguidores, compañeros de equipo y figuras del deporte, quienes han expresado mensajes de condolencia y solidaridad. Estos son algunos de los beisbolistas que dejaron comentarios de apoyo:



Mike Trout,

Kenley Jansen,

Kike Hernández y,

Will Klein.

Tal vez te interese: Famosa actriz y conductora de televisión anuncia luto, días después de que naciera su hijo

¿Quién es Alex Vesia, jugador de Los Dodgers, que sufrió la muerte de su bebé?

Alex Vesia creció en Del Mar, una ciudad costera al norte de San Diego, California. Desde temprana edad, mostró un fuerte interés por el béisbol y comenzó a sobresalir como lanzador en su escuela secundaria. Su destreza en el montículo llamó la atención de los scouts, lo que le permitió ser reclutado para jugar en la universidad.

Vesia dio sus primeros pasos en el béisbol profesional en las ligas menores con los Batavia Muckdogs y más tarde con los Jupiter Hammerheads, equipos afiliados a los Miami Marlins.

Su debut en las Grandes Ligas ocurrió el 24 de julio de 2020, en un partido frente a los Phillies de Filadelfia. Aunque la temporada fue atípica debido a la pandemia de COVID-19, Vesia dejó una impresión positiva en su primer año, mostrando un control excepcional sobre sus lanzamientos y consolidándose como un relevista prometedor.

En diciembre de 2020, fue intercambiado a los Dodgers de Los Ángeles, una de las organizaciones más prestigiosas de la MLB. Esta transacción le dio la oportunidad de unirse a un equipo con serias aspiraciones de campeonato.

Te puede interesar: Cantante llora la muerte de su hija y le hace un emotivo homenaje