Susana Zabaleta, entre lágrimas, relata la última conversación que tuvo con su padre antes de su muerte

Durante su participación en el podcast Pinky Promise, Susana Zabaleta compartió uno de los testimonios más íntimos y conmovedores de su vida personal: la última conversación que sostuvo con su padre, Alfonso José Zabaleta Margain, antes de su fallecimiento en septiembre de 2024, a los 91 años. La confesión, realizada entre lágrimas, conmovió a internautas y presentes. ¿Cuáles fueron las palabras?

¿De qué murió Alfonso José Zabaleta, padre de la actriz y cantante, Susana Zabaleta?

Hasta el momento, a más de un año del lamentable suceso que dejó marcada a Susana Zabaleta, no se ha dado a conocer la causa exacta de la muerte de su padre, Alfonso José Zabaleta Margain.

La propia cantante únicamente ha mencionado que su padre se encontraba muy delicado de salud en sus últimos días y que su fallecimiento ocurrió en septiembre de 2024, a los 91 años, pero no ha especificado si fue por alguna enfermedad en particular.

En su reciente participación en Pinky Promise, Zabaleta optó por mantener ese detalle en el ámbito privado, centrando su testimonio en el aspecto emocional de la despedida y no en las causas médicas.

¿Cómo fue la última conversación que Susana Zabaleta tuvo con su padre?

La actriz y cantante, Susana Zabaleta, relató que en los días previos a la muerte de su padre, se encontraba cumpliendo con una agenda de trabajo que incluía un concierto en el Palacio de la Música de Mérida. Aunque llegó a ensayar y tenía todo listo para presentarse, una llamada de su hermano cambió por completo el rumbo de las cosas: la salud de su padre se había agravado de manera crítica.

Fue entonces cuando pidió hablar con él por teléfono. La cantante recordó ese momento como uno de los más duros de su vida:

Entonces le digo ‘pásamelo’. Y le digo: ‘Papá, hola’. Y mi papá era de cero palabras, era muy macho. Entonces le digo ‘Pa, te quiero mucho, te amo. Tú sabes lo que yo te amo y quisiera regresarme ahorita, pero es que no puedo regresarme. Ahorita no hay vuelos, pero mañana en la mañana estoy ahí. Susana Zabaleta

Frente a estas palabras, Susana aseguró que su padre se abrió y con una emotividad poco vista en él, dijo lo siguiente: “ Oye, tranquila. Yo no solo te amo, te adoro Susana y yo dije: ‘Se va a morir, en su ching*d.. vida me ha dicho eso’. En su vida me lo dijo, pero me lo dijo .”, mencionó Susana.

La distancia física, la falta de vuelos inmediatos y la presión emocional de saber que el tiempo se agotaba convirtieron esa llamada en una despedida definitiva. Zabaleta confesó que, aunque prometió llegar al día siguiente, ya no fue posible. “ Se murió y ya no llegué ”, dijo con la voz quebrada.

¿Quién fue Alfonso José Zabaleta, padre de la actriz mexicana, Susana Zabaleta?

Alfonso José Zabaleta Margain fue el padre de la actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta. A pesar de la proyección pública y el reconocimiento artístico alcanzado por su hija, él optó por llevar una vida alejada del ojo mediático.

Su legado no estuvo ligado a la fama, sino al entorno familiar. Zabaleta Margain falleció en septiembre de 2024, a los 91 años, luego de atravesar un periodo de delicado estado de salud.

Su partida representó un golpe emocional para su familia, en especial para Susana, quien ha expresado la tristeza de no haber podido acompañarlo en sus últimos instantes debido a compromisos laborales.

