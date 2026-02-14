Muere famosa influencer, antes de San Valentín, tras preparar cena que resultó “tóxica"; ¿Qué sucedió? VIDEO

Apenas en septiembre de 2025 se confirmó la muerte de Marissa Lemos, quien tras vencer el cáncer de mama, falleció al ser picada por un insecto. Su empleada la encontró sin vida dentro de su hogar.

Una reconocida influencer murió trágicamente a inicios de febrero, luego de cocinar algo que terminó convirtiéndose en veneno para su cuerpo. La creadora de contenido, de 51 años, grababa un vídeo para sus redes sociales, y dejó testimonio apenas unas horas antes de lo sucedido. ¿De quién se trata?

¿Qué influencer murió tras ingerir comida “venenosa”?

La muerte de la influencer filipina, Emma Amit, ha conmocionado a la comunidad digital, pues a sus 51 años, mantenía un fuerte vínculo con sus fans y seguidores, gracias a su estilo.

Amit falleció el pasado 6 de febrero en Puerto Princesa, ciudad ubicada en la isla de Palawan, en Filipinas, tras ingerir un alimento catalogado como “venenoso”, mientras grababa un video para sus redes sociales.

El caso sobre su muerte, ha generado debate en redes sociales, pues algunos señalan que son varios los influencers que se ponen en riesgo para poder generar visitas en las diferentes plataformas digitales.

La influencer Emma Amit murió / Redes sociales

¿Qué alimento “tóxico” comió la fallecida influencer, Emma Amit?

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero, cuando Emma Amit decidió preparar y consumir diversos mariscos locales como parte del contenido que solía compartir con sus seguidores. Entre los alimentos se encontraba un crustáceo conocido popularmente en Filipinas como “devil crab” o cangrejo diablo , una especie que habita en arrecifes del océano Indo-Pacífico y que contiene potentes neurotoxinas.

Especialistas advierten que estas toxinas no desaparecen con la cocción, lo que convierte su consumo en un riesgo severo para la salud. La ingestión puede provocar síntomas como parálisis muscular, convulsiones e insuficiencia respiratoria, complicación que en los casos más graves deriva en la muerte.

Lo que comenzó como una degustación aparentemente rutinaria se transformó en una emergencia médica. Dos días después de haber ingerido el cangrejo, la influencer comenzó a presentar un deterioro evidente: malestar general intenso y un síntoma alarmante, la coloración azulada de sus labios, señal inequívoca de intoxicación severa y falta de oxigenación.

Ante el agravamiento progresivo, fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde permaneció bajo supervisión médica. Sin embargo, su estado empeoró de manera acelerada y finalmente murió el 6 de febrero como consecuencia del alimento.

¿Qué contenido compartía en redes sociales Emma Amit?

Según sus redes sociales, Amit vivía en una zona costera y, según señalaron autoridades locales, tanto ella como su esposo trabajaban en la pesca. Esa relación directa con el mar influyó profundamente en su estilo de vida y en el tipo de contenido que publicaba en redes sociales.

En sus perfiles compartía recetas elaboradas con ingredientes frescos, especialmente mariscos de la región, así como preparaciones tradicionales que representaban la identidad gastronómica de Palawan.

A lo largo del tiempo, Emma Amit consolidó una comunidad digital gracias a sus videos culinarios, en los que mezclaba la elaboración de recetas con degustaciones.

