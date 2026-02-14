Ella fue la actriz de “Chispita” que trabajó con Lucero y terminó viviendo en un auto antes de morir

A dos años de su fallecimiento, el nombre de Renata Flores volvió a resonar entre quienes recuerdan la época dorada de las telenovelas infantiles en México. La actriz, que compartió créditos con Lucero en “Chispita”, tuvo una trayectoria reconocida en televisión; sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por una situación económica adversa y problemas de salud que cambiaron por completo su realidad.

¿Quién fue Renata Flores y en qué telenovelas trabajó?

Renata Flores fue una actriz mexicana con una amplia trayectoria en televisión. Participó en diversas producciones, entre ellas la telenovela “Chispita”, donde trabajó junto a Lucero cuando la cantante y actriz era apenas una niña. Durante su juventud y etapa adulta, la intérprete formó parte de distintos proyectos televisivos que la consolidaron dentro del gremio artístico.

Aunque con el paso del tiempo su presencia en pantalla disminuyó, su nombre permaneció ligado a varias producciones que marcaron a generaciones de televidentes. Colegas y compañeros de trabajo han recordado su profesionalismo y la imagen que proyectaba en los foros de grabación.

Con el paso de los años, su vida personal comenzó a tomar un rumbo distinto al de sus épocas de mayor actividad laboral. Fue hasta 2020 cuando su situación se hizo pública y su nombre volvió a ocupar titulares, esta vez por circunstancias alejadas de los reflectores.

¿Por qué Renata Flores vivía en un automóvil en la CDMX?

En 2020 trascendió que Renata Flores vivía dentro de un automóvil rojo estacionado en un parque de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Vecinos de la zona notaron que permanecía ahí durante largos periodos, acompañada únicamente por sus dos perros.

De acuerdo con testimonios difundidos en ese momento, la actriz pasó cerca de tres años en esa situación. El actor David Rencoret, amigo cercano de la intérprete, habló públicamente sobre lo que estaba ocurriendo. “Estuvo viviendo casi tres años en su coche, con sus mascotas”, relató en su momento.

Habitantes de la colonia señalaron que la veían con frecuencia y que lucía muy delgada. También se mencionó que presentaba dificultades para caminar debido a problemas en la columna. Algunas personas aseguraron que cuando era reconocida como actriz, prefería negar su identidad.

La situación generó preocupación dentro del medio artístico. Fue en diciembre de 2020 cuando recibió apoyo y fue trasladada a La casa del actor, institución que brinda alojamiento y respaldo a intérpretes que atraviesan momentos complicados.

Desde ese lugar, Renata Flores envió un mensaje para informar sobre su estado y agradecer la ayuda recibida:

“Hola, qué tal, soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. Por favor acallen la mala información que circula de mi persona, besos y abrazos”. Renata Flores

Su ingreso a esta institución representó un cambio en sus condiciones de vida, ya que pudo contar con acompañamiento y mayor estabilidad durante sus últimos años.

¿De qué murió Renata Flores?

El 9 de febrero de 2024 se confirmó la muerte de Renata Flores a los 74 años. La noticia fue difundida en distintos espacios informativos y posteriormente confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que compartió un mensaje para reconocer su trayectoria.

Más tarde, el productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer la causa de su muerte. Informó que la actriz perdió la vida a consecuencia de cáncer. Al referirse a ella, expresó:

“El cáncer se la llevó... La recordaré con su gran cabellera alborotada y sus medias rotas... la Gloria Trevi de nuestra época”. Jorge Ortiz de Pinedo

La confirmación del diagnóstico explicó el deterioro físico que algunas personas habían notado en años previos. Tras su traslado a La Casa del Actor, permaneció ahí hasta el final de su vida.

A dos años de su muerte, su historia continúa siendo recordada, tanto por su participación en producciones como “Chispita” junto a Lucero, como por la etapa que atravesó antes de recibir apoyo institucional. Su caso generó conversación en torno a las condiciones que enfrentan algunos artistas en la etapa final de sus carreras.

