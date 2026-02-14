¿Gomita murió por tomar suplementos para bajar de peso? Reaparece tras cirugía y desmiente rumores

En los últimos días, Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, causó mucha preocupación en redes sociales tras revelar que estuvo a punto de morir. La conductora comentó que se había sometido a una cirugía de emergencia.

La situación creó mucha especulación en redes sociales y hasta se dijo que, presuntamente, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ había muerto. Así fue como la celebridad desmintió todos los rumores.

Gomita

¿Por qué Gomita fue hospitalizada de emergencia?

A través de redes sociales, ‘Gomita’ narró que había sido hospitalizada de emergencia el pasado 5 de febrero por una cirugía. Si bien no especificó cuál fue el procedimiento, se dijo muy feliz de haberse librado de la muerte.

“Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día. El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad. HOY ME ARREGLE PARA USTEDES CON MUCHO AMOR Y DOLOR. Así que gracias por ver mis vídeos”, manifestó.

A falta de explicación, se comenzó a teorizar que el suplemento que consume para bajar de peso pudo ocasionarle alguna secuela grave. Ante esto, la cuenta oficial del productor lanzó un comunicado asegurando que su marca no tuvo nada que ver.

“Queremos aclarar con mucho respeto que la situación que vivió Gomita fue completamente ajena a nuestro suplemento. Nuestro producto es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, y ha sido sometido a análisis de calidad y contaminantes, cuyos certificados ya hemos compartido anteriormente”, se lee.

Y agregaron que su prioridad siempre ha sido garantizar “la seguridad y transparencia” en cada uno de sus productos. Finalmente, le desearon todo lo mejor a la celebridad para su pronta recuperación.

Gomita

¿Cómo fue que Gomita desmintió los rumores sobre su muerte?

Pese a las aclaraciones, muchos detractores continúan esparciendo rumores, siendo uno de los más graves que, presuntamente, Gomita murió. La famosa no dudó en romper el silencio y desmentir esto.

En uno de sus videos, un internauta le comentó: “Vuela alto, Gomita”, junto a un emoji de una paloma blanca. En respuesta, la también exconductora de ‘Sabadazo’ dijo: ¿Es en serio?, dejando en claro que actualmente se está recuperando de su cirugía.

Por si esto fuera poco, también ha estado muy activa en redes sociales, mostrando los mensajes tanto positivos como negativos que ha estado recibiendo en estos últimos días, así como también reflexiones de la Biblia.

Cada uno de sus posts se llena, en su mayoría, de comentarios positivos deseándole todo mejor para que se recupere y, de paso, que explique lo que le pasó a detalle.

Gomita

¿Qué cirugía se realizó Gomita y que la llevó al borde de la muerte?

Hasta el momento, Araceli Ordaz, nombre real de ‘Gomita’, no ha querido dar más explicaciones sobre lo ocurrido. No obstante, sigue defendiendo a la marca de suplementos que usa y sostiene que no tuvo nada que ver con su problema de salud.

Sostiene que “solo ella sabe lo que le pasó” y acusó a sus “haters” de querer saber más de su situación solo por “morbo”.

“Lamento decepcionarte, pero solo yo sé qué pasó y la gente solo quiere saber cómo tú por morbo. Ni siquiera han probado las pastillas y no saben su función”, indicó.

Actualmente, las especulaciones no han cesado y muchos sostienen que su cirugía fue algo relacionado con la “pérdida tan abrupta de peso que ha mostrado en los últimos meses”.

