Mariana Botas, ¿la nueva Gomita en La casa de los famosos México 2025? ¿Por qué comparan a las influencers?

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de comparaciones entre Mariana Botas y la polémica influencer Araceli Ordaz, Gomita, luego de que los seguidores de La casa de los famosos México 2025 evidenciaran el presunto interés romántico de Mariana hacia uno de los habitantes del reality, ¡como le pasó a Gomita! ¿Lo recuerdas? ¡Aquí te soltamos todo el chisme!

Mariana Botas / Redes sociales

¿Por qué dicen que Mariana Botas se parece a Araceli Ordaz, ‘Gomita’?

Las redes sociales se han convertido en un foro para que los fans de La casa de los famosos México expresen sus opiniones sobre los concursantes. En el caso de Mariana Botas, muchos usuarios señalan que notan similitudes con Gomita, especialmente en la supuesta forma en que muestra sus emociones y su interés en Aldo de Nigris.

En redes señalaron que el comportamiento de Mariana es similar al de Gomita cuando mostró que estaba interesada en Agustín Fernández en la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Mariana Botas llora en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué ha pasado en La casa de los famosos entre Mariana Botas y Aldo de Nigris? ¿Romance?

Desde el inicio de esta temporada, la relación entre Mariana Botas y Aldo de Nigris ha sido una de las más comentadas. Se les ha visto compartir momentos que marcan ciertas tensiones según los usuarios, que no han pasado desapercibidas para los demás concursantes ni para la audiencia.

Este escenario ha sido comparado por varios usuarios con la relación que Gomita mantenía con Agustín Fernández, otro de los habitantes de La casa de los famosos México 2024. Recordemos que desde los primeros episodios de la segunda temporada, ella expresó sus sentimientos mientras él dejaba claro que no respondía de la misma forma, generando tensiones y escenas de llanto dentro de la casa. En un momento, Agustín dijo: “casi se me declaró en la cama”, lo que evidenciaba su incomodidad.

La supuesta actitud de Mariana Botas frente a Aldo de Nigris ha generado diversas especulaciones, desde posibles celos hasta intentos de acercamiento que algunos califican como insistentes. Lo que ha servido para fortalecer el apodo que ahora acompaña a Mariana en las redes sociales. La interacción entre ellos mantiene al público atento a cada capítulo, generando debates y memes que amplifican el interés en el programa.

