Famoso comediante fue invitado a ‘La casa de los famosos México 2026’, reportan, ¿aceptó?

Tras el final de ‘La granja VIP’, el público está expectante ante lo que pasará en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, programada para estrenarse en 2026. Y es que, para muchos, la de este año fue muy “decepcionante”.

En medio de la espera por saber quiénes entrarán a la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, se revela el nombre del presunto primer confirmado del reality.

Logo de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Muchos llegaron a pensar que no se realizaría una cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Y es que, a diferencia de las primeras dos, se especuló que la última no había sido tan exitosa.

No obstante, esto fue desmentido en su momento por la propia Rosa María Noguerón, productora del reality. Afirmó que “por los altos números de audiencia”, la nueva edición era todo un hecho.

En tanto que Wendy Guevara mencionó que ya se está en búsqueda del “gran elenco” que estará en la próxima temporada, adelantando que ya se tiene en la mira a dos integrantes de la comunidad LGBT+.

Por otra parte, circuló la versión de que dos exparticipantes de ‘La granja VIP’ también estarían contemplados. Aunque no se mencionaron nombres, los internautas teorizaron que podrían ser Manola Díez o Sergio Mayer Mori.

La granja / TV Azteca

¿Quién sería el primer confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’?

A través de X, la cuenta de espectáculos ‘Serios y sinceros’ reportó que Carlos López, mejor conocido como ‘El Chevo’, presuntamente habría sido “invitado” a formar parte de ‘La casa de los famosos México 2026’.

“‘El Chevo’ fue invitado a ser habitante de La casa de los famosos MX 4”, reportaron. Si bien no se mencionó si ya habría aceptado la invitación, algunos consideran que sería un buen “elemento” para el reality.

Cabe destacar que ‘el Chevo’ ya tiene experiencia en realities 24/7. Hace algunos años, estuvo en la primera temporada de ‘El Hotel VIP’, reality en el que estuvo con Manola Díez y Jawy Méndez, entre otros.

‘El Chevo’, cuyo nombre real fue Carlos López, es un comediante y conductor mexicano. A lo largo de su carrera ha estado en varios programas como:

Se Vale

Sabadazo

Guerra de chistes

Sábado gigante

Estrellados

Las estrellan bailan en Hoy

Se desconoce si tiene pareja actualmente, pero se sabe que es padre de un hijo. No se sabe quién es la madre del pequeño. Cabe destacar que su posible ingreso a ‘LCDLFMX 2026’ solo es una especulación y actualmente no han dado información oficial sobre la identidad de los nuevos integrantes.

El Chevo / Redes sociales

¿Quiénes han sido los ganadores de ‘La casa de los famosos México’?

En cada versión de ‘La casa de los famosos México’, el premio final ha sido de 4 millones de pesos. Estos han sido los ganadores:

Primera temporada:

Wendy Guevara: Primer lugar

Nicola Porcella: Segundo lugar

Poncho de Nigris: Tercer lugar

Segunda temporada:

Mario Bezares: Primer lugar

Karime Pindter: Segundo lugar

Gala Montes: Tercer lugar

Tercera temporada:

Aldo de Nigris: Primer lugar

Dalilah Polanco: Segundo lugar

Abelito: Tercer lugar

