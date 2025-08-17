¿Qué estudió Abelito, habitante de La casa de los famosos México?

Abelito, uno de los concursantes más carismáticos de La casa de los famosos México, ha demostrado que el talento y la preparación pueden ir de la mano. Conocido por su sentido del humor, su energía contagiosa y su estatura que lo ha hecho destacar en redes sociales, pocos conocen que detrás del personaje hay una historia de esfuerzo académico y metas claras.

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Cuál es el grado de estudios de Abelito, habitante de La casa de los famosos México?

Antes de convertirse en influencer y comediante, Abelito tenía claro que quería construir una base sólida para su futuro. Por ello, se inscribió en la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), carrera que culminó con éxito en octubre de 2024.

La decisión de estudiar economía vino después de tomar un curso de finanzas que, según el propio Abelito, despertó su interés por el mundo financiero y le mostró un nuevo panorama profesional. Su constancia lo llevó a obtener su título universitario, logro que compartió con orgullo en sus redes sociales.

“Oficialmente, soy el mini licenciado en economía”, escribió en una publicación en Instagram donde se le ve posando con toga negra y gafas oscuras. La imagen se viralizó rápidamente y recibió miles de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, quienes celebraron que su ídolo también fuera un ejemplo de superación académica.

Abelito / IG: @el_abelito_oficial

¿Por qué Abelito se convirtió en influencer y TikToker?

Los inicios de Abelito se remontan a un mundo muy distinto: el circo. Hijo de padres cirqueros, desde pequeño estuvo rodeado de luces, carpas y público. Incluso llegó a trabajar como payasito durante su infancia, lo que forjó en él una personalidad extrovertida y adaptable.

Esa experiencia en el espectáculo le dio herramientas que, con el tiempo, canalizó hacia las redes sociales. Su carisma natural y su capacidad para conectar con la audiencia lo catapultaron como uno de los creadores de contenido más seguidos en plataformas como TikTok, donde acumula 6.1 millones de seguidores, y en Instagram, con 1.7 millones de followers.

Pese a no ejercer actualmente como economista, Abelito ha generado ingresos a través de colaboraciones, apariciones en videoclips y ahora su participación en La casa de los famosos México, donde es uno de los favoritos del público.

Este es el pasado de Abelito / Especial

¿Abelito, habitante de La casa de los famosos México, es actor?

Aunque su presente está lleno de risas y retos en La casa de los famosos México, Abelito tiene la mirada puesta en el mundo de la actuación. Ha expresado en varias entrevistas su admiración por Tyrion Lannister, el personaje interpretado por Peter Dinklage en Juego de tronos, a quien considera una inspiración por romper estereotipos y conquistar la pantalla con talento.

Con ese objetivo en mente, Abelito ha manifestado su deseo de estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA). Su interés no solo está en actuar, sino también en aprender sobre producción y dirección. Ya ha dado sus primeros pasos con pequeñas participaciones en proyectos como Par de ideotas y Tentados por la fortuna, lo que demuestra su compromiso con expandir su carrera más allá del mundo digital.

