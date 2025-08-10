Abelito: Así fue su participación en el polémico video de Natanael Cano que fue eliminado

Antes de que millones lo conocieran por su espontaneidad y carisma en La casa de los famosos México 2025, Abelito ya había aparecido en uno de los videos musicales más controversiales de los últimos años. Se trata de “Cuerno azulado”, tema de Natanael Cano con Gabito Ballesteros, que el cantante eliminó de sus plataformas ¡por inquietantes motivos! Aquí te contamos lo que se sabe.

Nicola Porcella se burla de Abelito previo a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025' / Captura de pantalla, redes sociales

Mira: ¿Mhoni vidente predijo quién gana La casa de los famosos México 2025? Esto dijo sobre los habitantes

¿En que video de Natanael Cano salió Abelito, habitante de La casa de los famosos México y por qué lo eliminaron?

Lanzada el 30 de junio de 2023 como parte del álbum Nata Montana, la canción “Cuerno azulado”, donde aparece Abelito unió a Natanael Cano con Gabito Ballesteros. El tema musical desde el primer segundo provocó debate. El estilo inconfundible de los corridos tumbados aquí se llevó al extremo, con letras que aluden a actividades fuera de la ley.

La letra fue interpretada por muchos como una exaltación indebida de personajes ligados a actividades ilícitas y que hacen daño a la sociedad, incluso habrían alusiones a la familia de Joaquín “el Chapo” Guzmán. La controversia se desató y el cantante eliminó el clip de sus plataformas digitales pocos días después.

Entre las controversiales escenas del video aparecía nada más y nada menos que Abelito, antes de convertirse en la estrella que hoy todos siguen en televisión nacional.

Lee: ¿Quiénes están nominados en “La casa de los famosos México 2025" hoy 6 de agosto?

¿Cómo aparece Abelito, habitante de La casa de los famosos México 2025 en el video de ‘Cuerno azulado’?

En una breve, pero evidente escena, Abelito aparece junto a los protagonistas del video musical, enfundado en atuendo urbano, gorra, cadenas y con la actitud relajada que lo caracteriza.

Aunque no tiene diálogo ni un papel principal, su aparición no pasó desapercibida para los fans, quienes lo reconocieron ahora que su rostro es familiar gracias a La casa de los famosos México 2025. De inmediato, clips de su cameo comenzaron a circular por redes sociales con comentarios que iban desde el asombro hasta el debate. Cabe destacar que aunque se bajó el video de las cuentas oficiales de Natanael Cano, otros perfiles no oficiales lo subieron a YouTube.

Te puede interesar: Ninel Conde acusa a Alexis Ayala de violencia en La casa de los famosos México: “No puedes hablarle así”