Ninel Conde acusa a Alexis Ayala de violencia en La casa de los famosos México: “No puedes hablarle así”

Las tensiones en La casa de los famosos México continúan subiendo de nivel, y esta vez fueron Ninel Conde y Alexis Ayala quienes protagonizaron una fuerte discusión que encendió las redes. Durante la dinámica de “conectados”, ambos participantes discutieron acaloradamente en el baño. La confrontación se tornó cada vez más tensa, con acusaciones directas, respuestas evasivas y la intervención de Elaine, quien intentó mediar en medio de la incomodidad general. La discusión incluso provocó que uno de los participantes soltara el botón que formaba parte del reto, alterando así la dinámica. ¡Se dijeron cosas durísimas!

Se filtra aundio de Alexis Ayala y la Jefa de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió entre Ninel Conde y Alexis Ayala durante la prueba de conectados de La casa de los famosos México 2025?

El incidente tuvo lugar en el baño mientras los famosos participaban en la prueba “conectados”, donde varios habitantes, entre ellos Ninel Conde, Elaine Haro, Alexis Ayala y Abelito, debían sujetar un botón en un panel sin soltarlo. Durante la actividad, Alexis le pidió a Elaine que se quitara del camino con un seco “quítate”, lo que generó molestia inmediata por parte de Ninel.

Ya en el baño, la cantante y actriz confrontó directamente a Ayala:

“Se lleva hasta donde sea necesario para medir límites de respeto, Alexis. Un señor de tu edad debe de saber que no puedes violentar verbalmente a una niña.” Ninel Conde

Alexis intentó aclarar que no hubo mala intención y respondió:

“Lo estás llevando a donde no es. Bueno, si se sintió una violencia, te pido una disculpa.” Alexis Ayala

Elaine Haro también se expresó durante la discusión y destacó que cada quien es responsable de sus palabras y actos, señalando que el público sería el encargado de juzgar los tonos y las formas.

Así inició el encontronazo:

Ninel y Alexis discutiendo en el baño porque a Ninel no le gustó como Alexis le habló y quito a Elaine 🫣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YX9ERNBhzP — Anxiety (@andrescaceress1) August 6, 2025

¿Qué detonó la pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde durante la prueba ‘Conectados’ de La casa de los famosos México?

La tensión entre los involucrados fue en aumento. Ninel Conde insistió en que esta era la “tercera vez” que Alexis Ayala actuaba de forma inapropiada, lo cual él negó rotundamente. Elaine, por su parte, intentó suavizar la discusión y subrayó que el estrés de la dinámica no debía escalar más de lo necesario. La confrontación provocó un error dentro de la prueba: uno de los botones fue soltado accidentalmente. Aunque ninguno de los participantes admitió haberlo soltado, el incidente terminó alterando la dinámica y generando aún más incomodidad.

Posteriormente, tras perder la prueba, Ninel Conde salió visiblemente molesta del baño y comentó que “solo estaría ch...ndo la madre”, lo cual fue escuchado por Alexis Ayala. El actor se le acercó para pedirle que no dijera cosas que no eran ciertas. En respuesta, Ninel le aclaró que no deseaba hablar del tema frente a los demás y que, por el momento, prefería no entablar una conversación porque se encontraba alterada emocionalmente.

Alexis insistió en que, de cualquier manera, todo estaba siendo grabado por las cámaras, a lo que Ninel respondió que prefería hablarlo en otro momento, cuando estuviera más tranquila. Ayala accedió y aseguró que él no estaba alterado, pero que las cosas no debían tomarse por un camino que no correspondía, con la intención de evitar que el conflicto escalara aún más.

En medio de la tensión, Aldo de Nigris intervino con un comentario conciliador, en un intento por calmar los ánimos y recordar que la convivencia dentro del reality aún se encuentra en una etapa de adaptación.

“También todos hay que tener cuidado, estamos conociéndonos” Aldo de Nigris

El momento quedó grabado en la transmisión del 24/7 y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde el público tomó partido, generando una ola de comentarios que se dividieron entre quienes apoyaron a Ninel y quienes consideraron exagerada su postura.

Así acabó el agarrón entre Ninel y Alexis Ayala:

Alexis le pidió a Ninel que hablarán y ella le dijo que no quería que las violenciara y que prefería hablar con él en otro momento 🫣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Z7rXVIeBmJ — Anxiety (@andrescaceress1) August 6, 2025

¿Cómo reaccionó el público en redes sociales tras el enfrentamiento de Ninel Conde y Alexis Ayala?

En la plataforma X (antes Twitter), usuarios expresaron opiniones encontradas. Algunos tacharon a Ninel Conde de hipócrita y de exagerar la situación, señalando que ella también ha hecho comentarios ofensivos hacia otros compañeros. Otros la defendieron, argumentando que alzar la voz contra los malos tratos es necesario. Comentarios como:



“Ninel terrible, tergiversando el actuar de Alexis, solo fue un ‘quítate’ para poder cumplir con la prueba, en ningún momento fue violencia ni abuso.”

“No eran las formas de decirle ‘quítate’, no podía moverse tan pronto. Ella no tuvo la culpa de estar ahí.”

También hubo críticas hacia Elaine Haro, a quien acusaron de tener una actitud condescendiente: “Que nefasta Elaine, se me hacía divertida y ahorita no la soporto, gritándole a Alexis. Les está rebotando la estrategia en su contra.”

El incidente generó polémica y dio pie a debates sobre el respeto, los límites dentro del reality y el uso del término “violencia verbal” en contextos de competencia.

