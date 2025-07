¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás? Esto dijo el confirmado de ‘La casa de los famosos México’ 2025

En medio de la sorpresa al público de que Alexis Ayala fue el cuarto confirmado de ‘La casa de los famosos México 2025’, trascendió que el actor también podría agrandar la familia con Cinthia Aparicio, su esposa. ¿Está embarazada?

Las sospechas de algunos seguidores de ‘La casa de los famosos México’ se volvieron realidad. Alexis Ayala será una de las personalidades que se enfrentará a más compañeros de la industria para lograr coronarse como el gran ganador de esta tercera edición.

Sin embargo, lo que ha dejado boquiabiertos a todos sus fans ha sido el rumor de que podría convertirse en padre junto a su esposa, tras dos años de matrimonio.

Alexis Ayala en la casa de los famosos México / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Alexis Ayala se convertirá en papá con Cinthia Aparicio, su esposa?

Alexis Ayala generó total expectativa por su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, surgió el rumor de que podría convertirse en papá con Cinthia Aparicio. ¿La dejará sola durante su embarazo?

Todos estos rumores comenzaron debido a la broma que hizo con uno de sus compañeros de ‘Garibaldi’ en la que habría dado la exclusiva de que estaría en espera de su primer bebé con Cinthia.

No obstante, Cinthia dejó claro que todo era mentira, pero los internautas no quedaron conformes con esta declaración, por lo que habrían señalado que ella solo habría negado su embarazo para confundir al público.

Alexis Ayala revela si será papá con Cinthia Aparicio, su esposa / IG: @alexisayala / @cinthiaparicio

Ahora, el también integrante de ‘Solo para mujeres’ aclaró estas especulaciones y reveló si él y su pareja esperan a su primer hijo, tras dos años de estar juntos.

“Es broma, es broma, es broma. Ahorita, hasta le marqué a Cinthia para seguir el juego… El día que eso sea cierto, hombre, no lo vamos a decir así... Cuando eso suceda, la noticia la daremos como siempre damos las noticias” Alexis Ayala

Por otro lado, comentó que él es el más ilusionado en ser papá, aunque su esposa está más que enfocada en su carrera como actriz.

“Para mí me ilusiona más, yo lo que le digo: ‘Mi amor, no te tardes mucho en tomar la decisión, porque ahorita tengo todas las ganas, pero tal vez no toda la energía de subirme a la resbaladilla, pero sí todo el amor, toda la paciencia y toda la empatía’”, agregó.

Alexis Ayala revela si será papá con Cinthia Aparicio, su esposa / IG: @alexisayala / @cinthiaparicio

¿Alexis Ayala teme ser papá a su edad con Cinthia Aparicio, su esposa?

A raíz de las críticas que ha recibido por sostener un matrimonio con Cinthia Aparicio, quien es 30 años menor que él, surgió la duda de si la edad sería un impedimento para ser padre. Ante esto, contestó contundente a la prensa.

“Es una cosa también de determinación y de ímpetu y de gana, pero sobre todo de amor a la vida… Es una cuestión de convencimiento, no es una cuestión de edad, es, ojo, una cuestión de salud. Eso siempre lo he dicho: La edad no es problema, hasta que lo es… Yo cumplo el 9 de agosto 60 años y estoy feliz”. Alexis Ayala

Finalmente, reiteró que su esposa no está embarazada. Sin embargo, en el momento en que agranden la familia, ellos lo revelarán inmediatamente.



Así lo dijo Alexis Ayala:

¿Cómo fue anunciado Alexis Ayala como el cuarto habitante de ‘La casa de los famosos México 3’?

Esta mañana, a las 11:55, durante una transmisión en vivo del matutino ‘Hoy’, Ricardo Margaleff confirmó que Alexis Ayala será el cuarto participante oficial de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

El actor expresó sentirse emocionado y algo ansioso por unirse al reality show, donde convivirá con otras figuras del espectáculo que competirán semana a semana por el apoyo del público.

La tercera edición de ‘La casa de los famosos México’ dará inicio el próximo domingo 27 de julio de 2025 a las 20:30 horas. El programa se transmitirá de forma simultánea por Las estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX, donde los seguidores podrán vivir la experiencia en tiempo real, con acceso total a todas las cámaras dentro de la casa las 24 horas del día.

Alexis Ayala es el cuarto confirmado para la nueva temporada de la casa de los famosos méxico 👀 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mkw6AbIeIx — nacho con O (@NachoConO) July 7, 2025

Ellos han sido los habitantes confirmados: