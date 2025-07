¿Aldo de Nigris castigado en La casa de los famosos México 2025? La revelación de doña Lety le costó caro

Aldo de Nigris fue confirmado como el sexto habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025 y las redes sociales, así como el público, quedaron boquiabiertos con la noticia. ¡Es el sobrino de Poncho de Nigris!

Aunque algunos cibernautas especularon sobre la posible participación de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’ 2025, todavía había dudas de que él fuera una de las personalidades que buscará llevarse el triunfo del reality.

Aldo Tamez De Nigris estuvo a punto de no ser parte de ‘La casa de los famosos México’ / IG: @aldotdenigris / @leticiagdenigris

Sin embargo, Leticia Guajardo, su abuela y mamá de Poncho de Nigris, dio un adelanto sobre la integración de Aldo en la competencia. La señora afirmó que su nieto ya había firmado con la producción y hasta reveló que otras personalidades también serían parte de esta edición.

Lo anterior le habría causado problemas al también influencer. ¡Todo por las declaraciones de Lety, su abuela!

¿Qué dijo Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, sobre la participación de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

El fin de semana pasado, Lety Guajardo hizo un live con sus seguidores, el cual dejó boquiabiertos a todos con la revelación sobre “su nieto favorito”. La señora confesó que Aldo sería uno de los confirmados de ‘La casa de los famosos México’ 2025 y que el lunes o el martes podría ser presentado al público.

“Aldito ya firmó. No sé si el lunes o martes lo destapan ya… así que necesitaremos de todo su apoyo a mi familia para triunfar en ‘La casa de los famosos (México)'… Va a estar Aldito rodeado de puras señoras muy arregladas… pero todas bien arrugadas ya”, compartió Lety.

Aunque la mayoría de internautas consideraron que podría ser pura especulación de doña Lety, hubo quienes señalaron que sus palabras podrían ser verdaderas. ¡Así fue, Aldo de Nigris es uno de los habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México 3’!

¿Qué castigo le pusieron a Aldo de Nigris por la filtración de doña Lety sobre su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

La mañana de este viernes 11 de julio, el programa ‘Hoy’ confirmó la participación de Aldo de Nigris en el popular reality. La mayoría celebró que otro integrante de la dinastía De Nigris fuera parte de ‘La casa de los famosos México’, dado que Poncho obtuvo total éxito en este proyecto.

Sin embargo, el influencer reveló que su estancia en ‘La casa’ estuvo en peligro por las declaraciones que hizo su abuela sobre su participación en el reality.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aldo reveló, previo a ser revelado, que la producción se comunicó con él y le llamaron contundentemente la atención por nula confidencialidad que tuvo doña Leticia con respecto a los participantes del reality.

“Esto es momentos antes de salir a que me revelen en ‘La casa de los famosos (México)’. Estoy nervioso… Ya me dijeron que me callara el hocico, por eso estoy hablando despacito… La gente afuera me podía escuchar y si me escuchan, pues ya mam… Lo que no saben es que doña ‘Alegría’ (Leticia) dijo desde antes que ya iba a salir güey”. Aldo de Nigris

“De hecho, casi me corren, eh. O sea, me hablaron regañándome y yo estaba cule… y dije: ‘Uta, ya no voy a entrar”, agregó.

Al parecer, Aldo no tuvo mayor repercusión por la revelación de Lety Guajardo en TikTok. Simplemente, le llamaron la atención, dado que sí entrará a competir en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Como todo habría quedado como una pequeña indiscreción, Aldo no paró de bromear sobre las revelaciones que hizo Leticia Guajardo.

“La exclusiva fue de doña Alegría (Leticia Guajardo) y todavía me dice: ‘Es que me quería hacer viral’. No, casi me corren”, concluyó Aldo de Nigris, el sexto habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 3’.



Así lo dijo Aldo de Nigris: