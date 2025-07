¿Quién es Aldo de Nigris, el sobrino de Poncho de Nigris que llega “La casa de los famosos México 2025"?

Aldo Tamez de Nigris mejor conocido como Aldo de Nigris se convierte este viernes en el nuevo habitante confirmado de “La casa de los famosos México 2025", reality show que arrancará el próximo 27 de julio por “Las estrellas”. El anuncio llega después de que ya se revelaran nombres como Facundo, Olivia Collins, Aaron Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras, generando gran expectativa entre el público. Pero ¿quién es Aldo de Nigris y por qué su participación está dando de qué hablar?

Aldo no solo es parte de una de las familias más conocidas del medio deportivo y del espectáculo en México, también ha comenzado a forjar su propio camino. A sus casi 26 años ha empezado a destacar en el mundo del entretenimiento como creador de contenido.

Mamá de Poncho de Nigris confirma la participación de Aldo de Nigris sobrino de Poncho / Especial

¿Qué relación tiene Aldo de Nigris con Poncho de Nigris?

Aldo Tamez de Nigris es sobrino de Poncho de Nigris, el popular conductor e influencer regiomontano que participó en la primera temporada del reality. Es hijo de Leticia de Nigris, hermana mayor de Poncho, Aldo y del fallecido Antonio “Tano” de Nigris. La familia tiene una fuerte conexión con el futbol y los medios, y ahora Aldo busca continuar con ese legado desde su propia trinchera.

Aldo de Nigris podría ser el cuarto participante de La casa de los famosos México / Instagram

¿Quién es Aldo de Nigris?

Nacido el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, Aldo de Nigris también vivió un tiempo en McAllen, Texas. Estudió Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, pero su pasión por el deporte y el entretenimiento lo llevó a explorar otras facetas.

Desde muy joven formó parte de las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey, participando en las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Liga Premier. Sin embargo, con el tiempo decidió enfocarse en la creación de contenido y en desarrollar su imagen pública.

Ha participado en realities como “Guerreros”, de Televisa, y “Exatlón Estados Unidos”, de Telemundo, donde demostró su fortaleza física y carisma. Actualmente se dedica a las redes sociales, donde comparte contenido sobre deporte, rutinas fitness, motivación y estilo de vida. Además, conduce el pódcast “Más allá del fierro” junto a Yetus Prime.

Durante un live de bienvenida a “La casa de los famosos México 2025", Aldo sorprendió con su honestidad al asegurar que estaba muy nervioso por su revelación y que realmente no se considera un famoso: “Yo ni siquiera me considero famoso, hago videos, no es lo mismo grabarte tú a que estés en la televisión. Me encapucharon para traerme aquí y yo dije ‘qué verga’. Aquí hay cámaras, luces. Me gustaría aprender”. Y agregó: “Mi estrategia es llegar a ser yo, sin estrategia”.

Aldo de Nigris, la adoración de doña Lety

Si alguien está feliz con la participación de Aldo en el reality, esa es su abuela, doña Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Lety. En declaraciones recientes, no ha dudado en confesar lo mucho que quiere a su “Aldito”, pues asegura que es muy generoso con ella, la cuida y la procura. “Aldo me trata como una reina, me lleva a cenar a restaurantes, está al pendiente de si necesito algo. Es buen niño, se preocupa tanto por mí, hasta me ruega para salir”.

Con esta mezcla de ternura familiar, autenticidad y personalidad relajada, Aldo de Nigris promete ser una de las revelaciones más entrañables de esta nueva temporada del reality más visto de México.

