Facundo revela los peores famosos que ha tenido como invitados: ¿Quiénes están en su lista negra? | VIDEO

Hay entrevistas que empiezan tranquilas y terminan siendo dinamita pura. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Facundo se sentó a platicar con Martha Figueroa y Marie Claire Harp. Todo parecía una charla relajada sobre su participación en La casa de los famosos México 2025, pero de repente, soltó nombres de famosos con los que no solo no conectó, sino que de plano le cayeron gordos en programas que ha conducido.

Porque si hay algo que caracteriza al conductor, es su sinceridad y falta de filtros, que lo ha metido en problemas más de una vez. Ahora, tampoco se guardó absolutamente nada. Mencionó a celebridades que según él, aunque parecían agradables, lo desesperaron al grado de querer pararse e irse de la cabina.

Te puede interesar: Cuando Facundo hizo enojar a Maradona sobre la muerte de Chespirito, así reaccionó| VIDEO

Facundo / Redes sociales

¿Sergio Sendel y Lorena Herrera fueron los peores para Facundo?

Aunque muchas personas pensarían que el actor, Sergio Sendel y Lorena Herrera encabezarían la lista negra del conductor, por los famosos encontronazos que tuvo con ellos, la realidad es otra. Facundo explicó que sí tuvo momentos intensos con ambos: “Sergio Sendel me abofeteó enfrente del cafecito” , recordó entre risas.

Confesó que Sendel lo ignoró por mucho tiempo, hasta que logró limar asperezas. Y con Lorena Herrera, aunque hubo una fuerte guerra de declaraciones años atrás, también llegaron a un punto de cordialidad. “Terminamos siendo amigos bastante porque creo que todo se resuelve cuando alguien dice algo cagado y te da risa” , afirmó.

Así que no, ellos no son los peores. Hay otros nombres que chocaron fuerte con las bromas pasadas de lanza de Facundo, exlíder de Incógnito.

Te puede interesar: Facundo: La vez que ‘Chabelo’ lo insultó y hasta “le pintó dedo” por un sketch ¿Qué le hizo?

Facundo / Captura de pantalla internet

¿Qué pasó entre Facundo y Amaia Montero?

Uno de los momentos más honestos de la charla fue cuando Facundo recordó a Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, como una de las invitadas que más lo hizo sentir incómodo. Sin rodeos, soltó: “Fue a mi programa de radio y dije '¿Qué onda con esta persona?’ Me cayó mal” .

Aunque no dio muchos detalles del encuentro, sí dejó claro que fue uno de esos momentos que simplemente no fluyen. A pesar de que Amaia venía de una carrera exitosa y con gran reconocimiento, su actitud no fue del agrado del conductor, quien tiene un estilo muy particular y busca invitados que se relajen y jueguen con su irreverencia.

Te puede interesar: Facundo no ganó Big brother, pero su participación dio de qué hablar: así fue su polémico debut en realities

¿Qué otro famoso entró a la lista negra de Facundo?

Otro nombre que pregunté fue el del cantante argentino Coti, conocido por éxitos como ‘Nada fue un error’. Facundo relató que también lo tuvo como invitado en su programa de radio y que la experiencia fue igual de desagradable que con Amaia. “Nos llevamos mal” , dijo sin adornos.

Parece que la energía entre ambos simplemente no cuadró, y aunque no hubo pleito directo, fue uno de esos encuentros que se sienten forzados desde el principio. Y si algo tiene Facundo, es que no finge: cuando alguien no le vibra bien, se nota… y él no se calla.

Facundo ha construido su carrera siendo polémico, directo y sin miedo al qué dirán. Pero esta vez, en lugar de hacer bromas o disfrazar su incomodidad, soltó la verdad tal cual: hay famosos que no soporta. Y aunque ha aprendido a hacer las paces con algunos, como Sendel o Herrera, otros simplemente dejaron huella por lo mal que se sintió trabajando con ellos.

Te puede interesar: Hijas de Facundo lo exponen por Jaime Duende y sketches machistas: “¡Me da pena su pasado!”

Estas fueron las declaraciones de Facundo: