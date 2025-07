Facundo: La vez que ‘Chabelo’ lo insultó y hasta “le pintó dedo” por un sketch ¿Qué le hizo?

Facundo ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales tras confirmarse que entrará a ‘La casa de los famosos 2025’, cuyo estreno será el próximo 27 de julio. Si bien muchos creen que el conductor y comediante será un gran elemento, otros consideran que solo lo incluyeron para que sea la “copia” de Adrián Marcelo, uno de los participantes más problemáticos de la temporada pasada.

Sin importar la razón, el conductor se ha dicho muy contento de estar en el proyecto. También ha dicho que, aunque tratará de no hacer comentarios polémicos, no promete nada, lo que ha aumentado la expectativa.

Y es que, a lo largo de su carrera, el presentador ha protagonizado muchos momentos controversiales. Uno de los más sonados fue cuando Xavier López Rodríguez, mejor conocido como ‘Chabelo’, lo insultó y hasta le “pintó dedo”. ¿Pues qué le hizo Facundo al “amigo de todos los niños”?

Facundo / Redes sociales

No te pierdas: Hijas de Facundo lo exponen por Jaime Duende y sketches machistas: “¡Me da pena su pasado!”

¿Por qué ‘Chabelo’ insultó a Facundo?

Hace algunos meses, Facundo asistió como invitado a ‘La cotorrisa’. Durante la conversación, el presentador recordó la vez que se ganó “el odio” de ‘Chabelo’, a causa de un sketch que hizo para el programa ‘Incógnito’, en el que por lo visto, no se preparó mucho.

Según el habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, el fallecido actor estuvo presente cuando estaba grabando una especie de parodia de Ramiro Gamboa, mejor conocido como ‘el tío Gamboín’, quien fue un actor que hizo dupla cómica con Chabelo al comienzo de su carrera. Años después el ‘tío Gamboín” presentaba la programación del Canal 5 dedicada a los niños, les daba consejos, mandaba saludos y mostraba su colección de juguetes.

Si bien en el momento de la grabación ‘Chabelo’ no dijo nada, Facundo dijo haber percibido su molestia, por lo que, cuando se lo volvió a encontrar, quiso hablar con él para aclarar las cosas. Para sorpresa del propio presentador, ‘Chabelo’ le habló con su “voz normal” y le expresó su enojo, por haber sido poco profesional al preparar su trabajo, que fue incluso ofensivo y le faltó al respeto por lo que hizo.

Facundo “Yo salí del ‘tío Gamboín, que, ‘el tío Gamboín’ -que yo no sabía- era como un padre para ‘Chabelo’. Estaba ‘Chabelo’ allí y como que no le gustó. A los tres días, (me lo encuentro y me dijo): ‘¿Sabes qué? Pi…, ca…’ Me dijo: ‘Él era como un padre para mí y te burlarte de mi padre. Por respeto a esta empresa, no te mandé a la chi…, pero aquí que no estamos en la empresa. Vete a la chi…'”

Checa: Facundo: Lo persiguen sus polémicas a ‘La casa de los famosos México’, reviven que se fue contra Laura Bozzo

¿Cómo reaccionó Facundo ante la respuesta de ‘Chabelo’?

Facundo mencionó que, en ese momento, se sintió muy sorprendido por las palabras de ‘Chabelo’, pues, no esperaba que alguien que hacía un programa para niños reaccionara de esa manera.

“Sí tenía una voz bien ca… Además lo has visto los domingos hablando así (agudo) y que te saque la fusca (dedo). No me ver…, pero sí (me regaño). Si hubiera sabido que esto servía para dar risa, hubiera dicho: ‘No ma…, me mandó a la ve… Chabelo’”, indicó.

El conductor también admitió que, en ese entonces, sí le dolieron las palabras de su colega, pues era alguien a quien estimaba mucho. No aclaró si, con el tiempo lograron reconciliarse. No obstante, todo indica que ‘Chabelo’ mantuvo su desprecio hacia el presentador hasta el último día de su vida.

Facundo / Captura de pantalla internet

¿Cuándo murió Xavier López ‘Chabelo’?

Xavier López Rodríguez, conocido como ‘Chabelo’, fue un comediante, actor y presentador mexicano que es mayormente recordado por su programa ‘En familia con Chabelo’, que estuvo al aire por más de 30 años. Se transmitía los domingos por la mañana y era un programa de concursos para niños. También hizo muchas películas y fue autor de varias canciones.

El actor murió el 25 de marzo del 2023, a los 88 años. Según su familia, la causa fueron complicaciones médicas abdominales.

Al día siguiente, sus restos fueron cremados y entregados a su familia. Previo a su muerte, había enfrentado un cáncer de próstata, el cual superó en 2022.

Mira: Facundo revela el secreto mejor guardado de La casa de los famosos México ¿para expulsar habitantes?