Actriz expone actitudes “groseras” de Elaine Haro y Mariana Botas, habitantes de La casa de los famosos México

La polémica alrededor de La casa de los famosos México 2025 no solo se vive en el reality show, también ha salido a relucir fuera de las cámaras. Esta vez, una actriz que ventiló en TikTok que tuvo una mala experiencia con Elaine Haro y Mariana Botas, ¿Qué fue lo que pasó entre ellas? Aquí te contamos todo lo que sabemos

Pista de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Qué actriz reveló actitudes supuestamente “groseras” de Elaine Haro y Mariana Botas?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Yamileth García, actriz mexicana, habló sobre Mariana Botas y Elaine Haro y su actitud con Mar Contreras en La casa de los famosos México. En su testimonio aseguró que ambas actrices, supuestamente, solo le dan importancia a las personas únicamente por su nivel de fama o el número de seguidores en redes sociales.

“Al menos dos personas que yo conozco te toman importancia por tu cantidad de seguidores, por si eres famoso o no. Ellas piensan: '¿Cuántos seguidores puede tener? No me sirve’”. Yamileth García

Yamileth indicó que esta actitud la percibió cuando coincidió en proyectos artísticos y reuniones con Elaine Haro y Mariana Botas

Mariana Botas / Redes sociales, Archivo TVNotas y Francisco Mancera

¿Qué experiencias tuvo Yamileth García con Elaine Haro y Mariana Botas?

En su relato, Yamileth García recordó que trabajó con Elaine Haro en teatro alrededor del año 2020. En aquel entonces, según su testimonio, la actriz mostró una actitud distante y “grosera” con ella. Sin embargo, puntualizó que la familia de Elaine le parecía amable:

“Al menos de niña, hace 5 años que la vi, tenía sus tintes groseritos. Conmigo era groserita... Su mamá un amor, su hermana increíble, una niña buena onda. Pero, ella muy especial. O yo no les caí bien”. Yamileth García

Respecto a Mariana Botas, la acusación fue similar. Yamileth recordó que en reuniones de amigos en común, la actriz de ‘Una familia de diez’ solía mostrar gestos de desdén hacia ella. Incluso, mencionó que su falta de popularidad en ese momento fue un factor clave:

“Claro, en ese tiempo yo estaba en el teatro, haciendo publicidad en Ciudad de México, y no tenía ni 100 mil seguidores o los que tengo ahorita en Instagram. Entonces, era de: ‘No tienes seguidores, no te hablo’” Yamileth García

La actriz insistió en que no se trata de rumores, sino de experiencias personales vividas durante su convivencia con ambas celebridades.

Finalmente, Yamileth aprovechó para dar a conocer a quién apoya dentro del reality show. La actriz se mostró abiertamente del lado del cuarto Noche, donde se encuentran Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y el Guana. “Soy team Noche al 100 por ciento, creo que todos son indispensables”, expresó en su video.

¿Cuáles son las polémicas de Elaine Haro y Mariana Botas, habitantes de La casa de los famosos México 2025?

La presencia de Elaine Haro y Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025 no ha pasado desapercibida. En redes sociales, algunos seguidores las han señalado de tener actitudes frías o de mostrarse alejadas de Mar Contreras, específicamente.

Las declaraciones de Yamileth García se sumaron a las percepciones de algunos usuarios. Incluso, su testimonio habría reforzado los comentarios de cibernautas en redes sociales de que, supuestamente, ambas actrices podrían mantener una personalidad reservada o distante con algunos habitantes de ‘La casa’.

Eso no es todo, en redes también criticaron a Elaine Haro de, supuestamente, insistir en tener algo más que una amistad con Aarón Mercury. Así como a Mariana Botas la han señalado de, supuestamente, no dejar hablar a otros habitantes.

