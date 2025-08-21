Pablo Chagra confronta a Marie Claire por reemplazarlo en La casa de los famosos México: Esto le dijo

En marzo de 2025, Pablo Chagra, quien era el host digital del de “La casa de los famosos México”, reveló que no continuaría en el proyecto.

Pablo Chagra dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, expresó su tristeza por no formar parte de esta nueva edición del reality que, según sus palabras, le dejó grandes aprendizajes.

Sin embargo el día de ayer, Pablo Chagra fue invitado a la pregala de La casa de los famosos México, la cual conduce Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, y se encontró con su actual reemplazo, Marie Claire Harp, la nueva host digital de “La casa de los famosos México”. ¿Hubo pleito?

Pablo Chagra era el host digital de La casa de los famosos México / Instagram: @pablo.chagra

¿Qué pasó entre Pablo Chagra y Marie Claire Harp en la pregala de “La casa de los famosos México 2025"?

La pregala de “La casa de los famosos México” se encendió con un inesperado encuentro entre Pablo Chagra y Marie Claire Harp, la nueva host digital del reality. El exconductor digital irrumpió en el escenario y dejó una frase que sorprendió a todos los presentes.

“Vine a verte, quita chambas”, lanzó Chagra, marcando el tono de un intercambio que desató risas en el foro de televisión.

Mira: ¿Wendy Guevara sustituye a Cecilia Galliano en La casa de los famosos México 2025? Esto se sabe

Marie Claire Harp habla de José Manuel Figeroa / YT

¿Qué le respondió Marie Claire a Pablo Chagra tras llamarle “quita chambas”?

Luego de la fuerte declaración del creador de contenido, Marie Claire no dudó en expresar su asombro al ver a Pablo Chagra sentado junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores de las pre y post galas.

“¿Qué haces aquí, Pablo Chagra?”, le cuestionó a Pablo frente a las cámaras.

Luego, Marie Claire le mencionó, en aparente tono de broma: “Me da un poco de miedo, pensé que había acabado contigo. Yo no me veo borrosa como en tus videos, eh”.

A lo que Pablo Chagra respondió de inmediato: “No, te ves muy clarita, un poco demacrada”.

La tensión se convirtió en burla cuando Wendy Guevara intervino: “Yo la veo bien pálida”, comentó.

Pese a esta guerra de declaraciones, en vivo, en redes señalaron que Pablo Chagra como Marie Claire Harp mantienen una buena relación. Incluso, Wendy Guevara se sumó a las bromas entre ellos en el foro.

Aunque Chagra ya no es host digital de La casa de los famosos México, continúa compartiendo su opinión sobre el reality y sus participantes, tanto en sus redes sociales como en programas de espectáculos.

Mira Pablo Chagra y Pepillo juntos por primera vez: el proyecto que nadie vio venir

¿Por qué Pablo Chagra quedo fuera de “La casa de los famosos México 2025"?

Cabe destacar que “La casa de los famosos México 2025" sorprendió con algunos cambios en su panel de conductores. Aunque Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez continuaron por tercera vez al frente de la conducción, Cecilia Galliano, Mauricio Garza y Pablo Chagra quedaron fuera de la producción para esta temporada.

Previo al estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Pablo Chagra dio a conocer a sus seguidores que ya no formaría parte del equipo de conductores del reality. El famoso señaló que tomó la decisión de abandonar su puesto como host digital del programa. Destacó que esta decisión fue debido a que participaría en otros proyectos. No obstante, remarcó el gran aprendizaje que obtuvo.

“En esta ocasión hay otros proyectos que ocuparán mi tiempo. Uno ya se enterarán y de los otros hasta que me den permiso. Lamentablemente, no estaré en ‘La casa de los famosos México’, me duele, pero lo bueno es que ahora podré compartir mi punto de vista”, expresó en su Instagram.

Mira: Pablo Chagra arremete contra Wendy Guevara; revela ajuste de sueldos en La casa de los famosos México 2025