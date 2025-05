Pablo Chagra y Pepillo juntos por primera vez: el proyecto que nadie vio venir

Hace un mes, ‘La saga’, el programa conducido por Adela Micha, anunció el lanzamiento de un ambicioso casting bajo el título “El conductor que todo México espera”.

Una convocatoria que busca reunir al talento joven que podría incursionar como presentador en el proyecto de Adela Micha, que ha triunfado con gran éxito en redes.

‘La saga’ busca nuevo conductor de espectáculos

La convocatoria busca integrar a un nuevo talento en la sección de espectáculos, alguien que aporte frescura, conocimiento del medio y, por supuesto, mucho carisma.

Los aspirantes tenían que enviar un video comentando una nota de espectáculos, y ahora, el proceso entra en su etapa más emocionante: una transmisión en vivo donde un panel de expertos evaluará a los finalistas.

¿Quienes integran el jurado de ‘La saga’ para el conductor de espectáculos?

Este jueves 8 de mayo a las 7 de la noche, ‘La saga’ realizará el casting en vivo a través de su canal, con un jurado de primer nivel: Juan José Origel (Pepillo), Cynthia Urias, Adela Micha, figura clave del periodismo nacional y Pablo Chagra, el creador del concepto Chismillenial y experto en plataformas digitales.

“Estaremos este jueves completamente en vivo… donde Juan José Origel, eminencia de los espectáculos, Cynthia Urias, ícono de la conducción, Adela Micha, patrona del periodismo, y este chismoso de rosa estaremos debatiendo para ver quién se queda con el lugar y acompañará a Adela en la sección de espectáculos de ‘La Saga’”, comentó Chagra en sus redes.

Pepillo Origel, Cynthia Urias, Adela Micha y Pablo Chagra integran el jurado de lujo que elegirá al próximo talento del programa. / Redes sociales

Pablo Chagra se muestra emocionado de conocer a Pepillo

El influencer también aclaró su papel como jurado ante la confusión de algunos seguidores:

“Nada más que algunos se me confundieron y pensaron que estaba participando para quedarme, pero no, me invitaron porque las redes y lo digital son muy importantes… ¡qué emoción, voy a conocer a Pepillo!”, expresó entre risas.

¿Cuándo y dónde se elegirá el conductor de ‘La saga’?

La noche del 8 de mayo, a las 7 en punto, las luces del set se encenderán para recibir a cuatro jueces que saben lo que es vivir del foco y del chisme bien contado. Juan José Origel (Pepillo), Cynthia Urias, Adela Micha y Pablo Chagra serán los encargados de elegir al nuevo integrante del equipo en el programa.

Adela Micha cumple 40 años de trayectoria como periodista / Alex Isunza / Archivo TVNotas

¿Quién es Pablo Chagra?

Pablo Chagra es creador del popular perfil Chismillenial, donde combina humor y actualidad del mundo del espectáculo para una audiencia joven y digital. En 2023, alcanzó mayor notoriedad como host digital de ‘La casa de los famosos México’ y ‘La academia’ convirtiéndose en una figura clave del entretenimiento en redes sociales.

Su estilo fresco, irónico y bien informado lo ha posicionado como una voz influyente en el periodismo de espectáculos contemporáneo.

