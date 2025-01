Adela Micha no piensa en el retiro: “El día que no tenga nada que hacer estaré muerta profesionalmente”

Adela Micha tiene un estilo unico para informar. Por ello, se ha vuelto un referente en el periodismo y ha logrado trascender en todos los medios de comunicación: televisión, radio, prensa impresa y mundo digital.

Adela Micha cumple 40 años de trayectoria como periodista

Adela Micha se ha consolidado como un referente en el periodismo mexicano ¡Cumplió 40 años de trayectoria y no es nada!

En exclusiva nos contó cómo ha llegado hasta acá: “Acabo de cumplir 40 años de trayectoria. Entré a trabajar a Televisa el 7 de enero de 1985. Me siento muy agradecida de estar vigente y sana. Mi carrera como periodista ha sido maravillosa, prácticamente he estado en todos los canales y horarios (ríe). Se dice fácil, pero no, es un oficio 24/7 y de 365 días”.

“Me hace falta hacer muchas cosas. El día que piense que ya no tengo nada por hacer estaré muerta profesionalmente. Siempre hay cosas que nos retan y propósitos para lograrlas”. Adela Micha

“Me gustaría escribir un libro. Todavía no tengo claro de qué sería. A lo mejor sería interesante platicar sobre cómo surgieron ciertas entrevistas y que la gente conozca el proceso. Necesito pensarlo detenidamente”.

“Tengo varias entrevistas que no he logrado concretar. Ahorita busco a Donald Trump, Luis Miguel y a otros que quizá están más cerca de cerrarse. Entrevisto a personajes ejemplares que llaman mi atención y despiertan mi curiosidad”.



¿Adela Micha regresará a la televisión?

“No extraño la televisión. Hago el mismo trabajo, solo que ahora en el mundo digital. Lo único que cambia es el lenguaje. La parte digital es un formato más flexible, pero mi trabajo lo realizo con la misma exigencia que cuando laboraba en Televisa. Salir a cuadro es la cereza del pastel”.

“Regresaría a la televisión si me ofrecieran un proyecto interesante.Estoy en ese momento de mi vida en el que solo quiero hacer cosas que me entusiasmen y que tengan un propósito. Si cumplen con esos dos factores, volvería con mucho gusto. Obviamente me tendrían que pagar muy bien. El dinero es un gran atractivo”.

“No me arrepiento de nada. Los costos de esta carrera son altos, pero las ganancias son altísimas. No me gusta usar la palabra ‘sacrificios’. Para mí eso representa un dolor o una pena, cosas que nunca he sentido por mi trabajo. He podido sentirme satisfecha tanto en lo personal como en lo profesional”. Adela Micha



Adela Micha revela si está enamorada: Así lo contó a TVNotas

En cuanto a su vida personal, le preguntamos si en estos momentos está enamorada de algún hombre.

“Tengo dos hombres a los que amo profundamente. Uno es mi nieto y el otro es mi hijo. Ellos son a quienes más he amado en toda mi vida. La relación de una madre con un hijo es maravillosa. Seguramente cuando mi nieto comience a crecer, tendré una relación más entrañable con él”. Adela Micha

“He tenido varios amores. Me siento afortunada porque he amado mucho y me han amado de la misma manera. A lo largo de mi vida me han llegado amores legendarios”.

“En estos momentos no tengo una relación sentimental. Hace mucho tiempo que no tengo una pareja estable. Amo demasiado mi libertad”.



“Mis hijos suelen decirme: ‘Mamá, siempre dices que quieres una pareja, pero es claro que no la quieres ni necesitas. Tú tienes tu espacio y no estás dispuesta a hacer sacrificios por nadie que no sea tu familia’ (ríe)”.

Sobre si se ha vuelto selectiva con los hombres, nos dijo: “No sé si yo soy la exigente o ellos se volvieron así (ríe), pero estoy consciente de que me gustan otras cosas de una pareja. Con el tiempo he madurado mucho”.

“Hoy en día ya no me pregunto nada sobre esos temas. Si pasa, adelante. Siempre estaré abierta a amar muchísimo. Amar se ha convertido en el motor de mi vida”. Adela Micha

“Un día, una terapeuta me dijo: ‘Te dejaré una tarea. Escribe en un papelito lo que quieres de un hombre’. Y yo le respondí: ‘Quiero lo normal, un cuate que tenga sentido del humor, que me haga reír y con el que tenga buen se... Quiero un hombre exitoso, con lana y que no tenga que mantener’. Esto último es un decir (ríe)”.

“Eso de que a los hombres se les atore la mano cuando saquen la cartera no habla bien de ellos (ríe). La verdad es que no he hecho bien mi tarea. Yo creo que por eso no tengo un prototipo de hombre”.



¡'La saga’ con Adela Micha se renueva!

Nos adelantó que La saga se renueva: “Estamos haciendo algunos cambios de imagen. Queremos sacar nuevos productos para presentarlos en el canal. Poco a poco hemos aprendido a pulir este proyecto”.

“No me arrepiento de las personas que estuvieron en el programa como parte del equipo. Estuvieron las que tenían que estar y se fueron las que se tenían que ir. Así es la vida. Unos van y otros llegan”. Adela Micha

“Me he sentido traicionada muchas veces, pero lo más importante es que nunca me he traicionado a mí misma. Eso sí no podría tolerarlo. En el camino hay amistades, enemistades, lealtades y deslealtades. Es parte de la vida”.

Por último, nos dijo que aún no piensa en dejar los medios de comunicación: “Cuando haya más personas que me digan: ‘Pinc… vieja ridícula’, será el momento de irme, pero mientras la salud y las fuerzas me lo permitan, seguiré trabajando. Hoy no pienso en el retiro. A lo mejor en algún momento lo haré, pero por ahora no”.



¿Quién es Adela Micha?

Se ha convertido en un ícono de los medios de comunicación.

Inició su carrera en Televisa en enero de 1985.

Fue presentadora de noticieros como:

Visión AM (2001-2002), En contraste (2002-2004), Las noticias por Adela (2004-2016) y Tercer grado (2006-2014).

En radio formó parte de:

Panorama informativo (2001-2004), Imagen informativa (2004-2014) y Me lo dijo Adela (2019-presente).

En 2002 y 2003 fue conductora del reality show Big brother (temporadas 1 y 2).

En 2011 fundó su canal de YouTube La saga. Actualmente transmite los programas:

Me lo dijo Adela,

Solo con Adela y

Saga live.

Cuenta con 2.4 millones de seguidores en YouTube, 1.4 millones en Instagram, 3.8 millones en Facebook, 5.1 millones en X y 1.6 millones en TikTok.

