¡Traición a Adela! Maca se fue de ‘La saga': “Hizo dinero a sus espaldas; habló pésimo de ella y sus hijos”

La semana pasada se dio a conocer la salida de Maca Carriedo del espacio ‘Me lo dijo Adela’, del canal de YouTube ‘La saga’, comandado por la periodista Adela Micha, para iniciar un nuevo proyecto en el periódico El Heraldo. Desde esa fecha se han especulado muchas cosas.

Maca Carriedo sorprende al hacer pública su llegada a ‘El Heraldo’

Platicamos con una persona cercana a la periodista, quien nos aseguró: “Todos nos quedamos sorprendidos cuando vimos el posteo de Maca que se iba a El Heraldo. De inmediato le hablé a mi amiga Adela, quien estaba igual o peor que yo de sorprendida. No lo veía venir”.

Al preguntarle si había problemas, nos contó: “Nunca hubo un pleito. Eran mejores amigas. Adela la veía como una hija más. Era a quien más le confiaba cosas del trabajo. Esa relación laboral la llevaron a lo personal. Estaban siempre juntas y se divertían en grande. Sin embargo, mi amiga me dijo que llevaba semanas que notaba a Maca rara y que le preguntaba, pero que ella nunca le decía nada”.

“Maca cambió en la últimas 3 semanas. No quiero juzgarla, pero había tanta confianza entre ellas que no entendemos por qué no le dijo la verdad. Adela tiene contactos por todos lados y le dijeron que Maca estaba haciendo negocios con el periódico. Cuando se enteró, le preguntó si era cierto y Maca lo negó. Adela le creyó. No tenía por qué dudarlo. No obstante, los cambios de Maca eran notorios. Se iba rápido de la oficina. Ya no quería hacer otras cosas y no estaba tan disponible”. Fuente TVNotas

Maca Carriedo traicionó a Adela Micha, aseguran

Nos dice que Adela cree que alguien influyó para este cambio:

“Ella no está negada a que la gente crezca y tenga otros proyectos. Le gusta que a la gente que le rodea le vaya bien. Siempre apoyó a Maca en todos sus proyectos fuera de La saga. Lo que no le gustó fue la traición, porque le preguntó si era cierto y Maca lo negó. Después solo le habló para decirle que le agradecía todo, pero que quería crecer. No son formas”.

“Adela siempre le va a desear lo mejor, pero le dolió en el corazón. Tan es así, que ya se dejaron de seguir en las redes sociales. Ya no tienen contacto y ya cada una hace sus cosas aparte”, finalizó.

Esto es lo que Adela Micha comentó en su programa ‘Me lo dijo Adela':

"Maca es parte importante de mi vida. Maca tomó la decisión de emprender. Quiso volar sola y lo entiendo perfectamente. Creo que a todos nos llega ese momento”.

"Dicen que no está padre estar bajo la sombra de alguien. Cuando te sientes así, creo que lo mejor es emprender el vuelo. Yo no quiero que esté bajo mi sombra”.

"Es como todo, llega un momento en donde ella tiene otros intereses y a lo mejor ya no concuerdan con los de este programa en particular”.

Otra persona muy allegada a Adela nos comentó:

“Adela vio potencial en Maca y por eso la invitó a colaborar con ella . Aunque sabía que nadie la aguantaba, la puso en el panorama y en el radar. Le abrió las puertas de su casa, la convirtió en una persona muy importante para ella y para sus hijos”.

. Aunque sabía que nadie la aguantaba, la puso en el panorama y en el radar. “ Adela se siente traicionada porque me contó que vio unos mensajes de Maca con otra persona de la compañía, en los que Maca hablaba pésimo de ella y de sus hijos . No lo podía creer. La cosa se puso peor cuando, investigando, descubrió que Carriedo hacía dinero a sus espaldas usando su marca. Eso no se vale. Es un abuso de confianza”.

. No lo podía creer. La cosa se puso peor cuando, investigando, descubrió que Carriedo hacía dinero a sus espaldas usando su marca. Eso no se vale. Es un abuso de confianza”. Le preguntamos que si confrontó a Maca: “No hubo tiempo porque ella salió huyendo de ese lugar y por eso le urgía cerrar el trato con El Heraldo. Para mi amiga Adela, Maca es una traidora que no merece más su tiempo, ni amistad ni mucho menos un poco de lealtad”.

