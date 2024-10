Maca Carriedo rompe el silencio tras su salida de La saga ¿Está distanciada de Adela Micha?

La ausencia de Maca Carriedo en las transmisiones recientes de La saga tomó a muchos por sorpresa, desencadenando especulaciones sobre el fin de su participación en el programa.

Internautas y seguidores del programa rápidamente notaron su falta y comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento entre Carriedo y Micha, quienes siempre han mostrado una gran conexión ante las cámaras.

Durante una transmisión reciente, Adela Micha informó a los seguidores de La saga que, tras varios años de trabajo en conjunto, Carriedo había decidido tomar un nuevo rumbo profesional.

Micha no dudó en mostrar su cariño y respeto por Carriedo, destacando su talento, rapidez y carisma, elementos que hicieron de su colaboración una de las más queridas por la audiencia. “Siempre pensé que era una mujer talentosa, muy rápida y muy divertida”, expresó Micha, dejando claro que la partida de Carriedo responde a una decisión personal y no a conflictos internos. Micha incluso añadió que Carriedo tiene un papel muy importante en su vida, demostrando el lazo de amistad que las une.

Maca Carriedo anuncia su nuevo proyecto en radio

Maca Carriedo confirmó la noticia en su cuenta oficial de “X” (antes Twitter), donde compartió que a partir del 14 de octubre se unió como conductora del programa Maca Radio.

Este nuevo espacio, que se transmite de lunes a viernes a las 17:00 horas, le permitirá a Carriedo explorar nuevas facetas en el ámbito de la radio. Con este anuncio, Carriedo reafirma que la transición es un paso natural para su crecimiento personal y profesional.

Con una actitud positiva y entusiasta, Carriedo invitó a su audiencia a acompañarla en este nuevo capítulo.

“Como su nombre lo indica, los espero de lunes a viernes. 17:00 h ¿Jalan? ¡Espero que sí!”, expresó la conductora. Este paso refleja la búsqueda constante de la presentadora por asumir nuevos desafíos y ofrecer contenido fresco y dinámico a su audiencia.

Carriedo aclara los rumores: “No hay sombras en nuestra relación”

Ante los rumores de distanciamiento, Carriedo fue clara al desmentir cualquier conflicto con Adela Micha. En una entrevista reciente, la conductora explicó que su partida de La saga responde a su deseo de avanzar profesionalmente y no a un rompimiento con su amiga y colega.

Carriedo compartió que su decisión de salir del programa se debe a la oportunidad de tener su propio espacio y seguir explorando su vocación.

“Realmente no siempre tiene que pasar algo malo. A mí me llegó una oportunidad de llegar a nuevos lugares, de tener mi espacio, y eso, más allá de ser algo malo, es algo buenísimo. Es algo padre. Es lo que me ha definido siempre”, afirmó Carriedo.

Además, Maca aseguró que no existe sombra alguna en su relación con Micha, pues ambas siempre han sido “pura luz juntas”, refiriéndose al vínculo sólido y respetuoso que han construido.

“Creo que estamos muy acostumbrados a que, si dejas de estar en un lugar, es porque estás peleado y te odias; y yo no soy así. En prácticamente todos los lugares de donde he dejado de trabajar, puedo regresar, saludar a la gente, y todo bien”, expresó, enfatizando que su relación con Micha permanece intacta y que no hay motivos de discordia entre ellas.

Con este cambio, Carriedo sigue el camino que la ha caracterizado: asumir desafíos y buscar nuevas experiencias. La partida de La saga no significa un cierre definitivo en su relación con Adela Micha, quien la apoya en esta nueva etapa.

Así, Carriedo se despide de un programa que le dio múltiples satisfacciones, pero da la bienvenida a un proyecto propio que le permitirá seguir conectando con su audiencia y dejando su marca en los medios de comunicación.