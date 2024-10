Leticia Calderón revela que no permitió ser hospitalizada tras aparecer con máscara de oxígeno

El pasado viernes 18 de octubre, la actriz mexicana Leticia Calderón encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía que la muestra usando una máscara de oxígeno.

Esta imagen causó revuelo entre sus fans, ya que semanas antes Calderón había confesado que enfrentaba problemas físicos y de salud que la han mantenido en constante atención médica.

Aunque la actriz no detalló el motivo exacto de su malestar en la publicación, comentó: “Aún sintiéndome mal. Estoy siguiendo mi plan alimenticio”, lo que aumentó la preocupación de sus seguidores.

Leticia Calderón da detalles de su condición

Luego de la inquietud generada en redes, Calderón habló públicamente sobre su estado de salud en una entrevista para el programa De primera mano, donde aclaró la situación que la llevó a usar una máscara de oxígeno.

La actriz explicó: “Tuve broncoespasmos que me ahogaban. Me empezaba a ahogar espantoso, sobre todo en las noches”.

La actriz de 55 años detalló que sus problemas de salud se deben en parte a que ha padecido COVID-19 en varias ocasiones, además de influenza, lo que la hace vulnerable a problemas respiratorios.

Calderón compartió también que, aunque su recuperación sería más rápida en un hospital, prefiere mantenerse en casa.

“Estar en casa te toma una semana o quince días en recuperarte, y a lo mejor en un hospital te toma dos o tres días”, explicó.

La razón detrás de esta decisión es su responsabilidad como madre y jefa de hogar, pues expresó: “Las amas de casa me comprenderán. Las que somos mamás me comprenderán que no podemos dejar tan fácilmente nuestras casas, nuestros hijos para irte a un hospital”.

La actriz continúa con síntomas leves, pero se siente mejor

A pesar de la situación, Leticia Calderón aseguró que, aunque sigue con algunos síntomas de gripe y tos, se encuentra en mejoría. Con la fortaleza que la caracteriza, la actriz ha optado por cuidarse desde casa, siguiendo un estricto plan alimenticio y las recomendaciones médicas que le permiten mantenerse al tanto de sus responsabilidades familiares.

Este episodio subraya los desafíos a los que muchas madres y amas de casa se enfrentan cuando se trata de priorizar su salud. Calderón es un ejemplo de cómo las mujeres equilibran el cuidado de sus familias con el propio, aún en situaciones que demandan atención médica inmediata.