Leticia Calderón, de luto: despide con dolor a querido miembro de su familia: “Te vamos a extrañar”

Leticia Calderón y sus hijos, Luciano y Carlo atraviesan un momento difícil al despedir a un querido miembro de la familia. Se trata de su querido compañero de vida: Jack, un perrito que los acompañó por 12 años.

La protagonista de ‘Esmeralda’ compartió el momento de duelo que está sufriendo y rindió unas palabras de agradecimiento y de despedida a su querido Jack.

Leticia Calderón anuncia la muerte de su perro Jack con emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, Leticia Calderón compartió con sus seguidores la triste noticia. En un mensaje lleno de amor, gratitud y nostalgia, Leticia Calderón escribió:

“Jack. Gracias por los casi 12 años que nos hiciste muy felices. Siempre defendiéndonos, cuidándonos, vernos con tanto amor. ¿Ahora quién me va a acompañar a cocinar? ¿Quién me va a ver bailar? ¿Quién me va a robar besitos? Te vamos a extrañar”.

El mensaje estuvo acompañado de varias fotos entrañables en las que se puede ver a Jack en diferentes etapas de su vida, posando con Luciano y Carlo, sus fieles amigos y cuidadores.

Jack perro de Leticia Calderón / Instagram: @letycalderon79

¿Qué mensajes recibió Leticia Calderón tras muerte de su perro Jack?

La publicación de la actriz no tardó en generar una ola de reacciones de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores. Una de las primeras en escribir fue la conductora Karina Banda, quien le dedicó un mensaje de aliento:

“El día que nunca queremos que llegue. Lo importante es saber que en este plano los hicimos muy felices y por lo que veo en las fotos, él tuvo una vida muy feliz junto a ti y tus hijos”.

Entre los comentarios también se leyeron mensajes de otras personas que han atravesado por una pérdida similar:

“Entiendo su dolor, el mío falleció el viernes y es un dolor insoportable, se siente un vacío. El mío duró 16 años”, escribió una usuaria.

Jack no era simplemente una mascota en el hogar de Calderón, sino un verdadero miembro de la familia. Desde acompañarla en la cocina hasta compartir momentos de juego con sus hijos, su presencia marcó una era en sus vidas. La actriz de 56 años ha compartido muchas veces la importancia de su familia, y Jack claramente formaba parte de ese círculo, que la actriz ha tratado de cultivar con mucho amor.

Leticia Calderón: ¿En qué novelas ha participado?

Leticia Calderón es una de las figuras más reconocidas del mundo de las telenovelas en México. Su carrera despegó en los años 80 y ha protagonizado éxitos que se han transmitido a nivel internacional. Entre los títulos más recordados se encuentran ‘Esmeralda’, donde dio vida a una mujer ciega en una historia que fue un fenómeno de audiencia; ‘En nombre del amor’, donde interpretó a una madre compleja y emotiva; y ‘Amor bravío’, una telenovela de época que también tuvo gran impacto.

Además de su talento actoral, Calderón ha sido reconocida por su entrega y profesionalismo, lo que le ha valido un lugar destacado dentro de la industria del entretenimiento hispano.

Principales telenovelas de Leticia Calderón



‘Esmeralda’ (1997)

‘La Indomable’ (1987)

‘Amor Real’ (2003)

‘En nombre del amor’ (2008–2009)

‘Amor bravío’ (2012)

‘Valeria y Maximiliano’ (1991)

‘Lazos de amor’ (1995)

‘Entre el amor y el odio’ (2002)

‘La fuerza del destino’ (2011)

‘Imperio de mentiras’ (2020)

