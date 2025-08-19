Muere la modelo y maquilista en trágico accidente; revelan fotos tras el choque

En las útlimas horas, se reportó la muerte de la maquillista y modelo Jazmín Castelo Balbuena mejor conocida como Jaz Castelo, quien habría sufrido un accidente automovilístico el pasado domingo 17 de agosto mientras se dirigía a un servicio de maquillaje a domicilio. Se dice que el percance ocurrió en la carretera a Tecate en la delegación San Antonio de las Minas, Ensenada en Tijuana.

Los primeros reportes indican que Jazmín Castelo Balbuena, supuestamente, viajaba acompañada de otra persona, quien supuestamente resultó herida y actualmente se encuentra en recuperación.

¿De qué murió Jaz Castelo, maquillista y modelo?

Se reportó que Jazmín Castelo, de 29 años y con domicilio en Tijuana, supuestamente, perdió la vida en un fuerte choque con un tráiler. El accidente tuvo lugar este domingo en la carretera a Tecate, en la zona de curvas de la delegación San Antonio de las Minas, Ensenada, considerada peligrosa por sus curvas.

Hasta el momento, las autoridades desconocen detalles del incidente, solo se habría revelado que, supuestamente, viajaba acompañada con una persona cuya identidad no ha sido identificada. Se dice que esta persona fue trasladada al hospital y se encuentra recuperación.

o Jazmín Castelo Balbuena mejor conocida como Jaz Castelo perdió la vida tras sufrir un accidente automovilístico el pasado domingo 17 de agosto.

Jaz Castelo había celebrado su primer aniversario de casada

Jaz Castelo estaba casada y tenía un bebé. En redes sociales, sus amigos la recordaron como una “gran mamá” y una mujer “muy trabajadora”. Recientemente había celebrado su primer aniversario de casada junto a su esposo.

En sus redes sociales, Jaz había dedicado un emotivo mensaje a su esposo.

“Siempre será un sí a tu lado. Te amo para siempre, precioso, y que este día sea el primer aniversario del resto de nuestras vidas, siempre juntos mi amor”.

Por su parte, una de amigas y colegas la recordó en Facebook con las siguientes palabras:

“Eras una chica tan trabajadora, siempre dispuesta cuando uno te llamaba para realizar algún trabajo, muy profesional, siempre con esa bella actitud tan tuya, nunca te quejabas de nada, eras sumamente agradecida, amigable, sencilla, muy educada, como pocas personas ya en este mundo. Me duele mucho tu partida ya que eras una gran mujer en todos los aspectos. Tenías mucho que dar aún”.

¿Qué imágenes revelaron del accidente de Jaz Castelo?

Medios locales en redes sociales compartieron devastadoras imágenes del accidente en el que Jaz Castelo perdió la vida el pasado domingo. Las fotografías mostrarían la supuesta camioneta de la joven completamente destruida, la cual habría salido del pavimento tras el fuerte impacto.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad de maquillistas, modelos y amigos de Jaz Castelo, quienes la recuerdan por su profesionalismo, su amabilidad y su pasión por su trabajo.

