Muere figura del rap y miembro fundador de una icónica agrupación, a los 52 años de edad: ¿De quién se trata?

Nuevamente, el mundo del rap despide a una de sus voces más influyentes de los años noventa, quien además de su trabajo como solista, fue referente de un famoso colectivo musical. La noticia fue confirmada por su familia el pasado domingo, y han comenzado las especulaciones sobre su muerte, pues falleció a los 52 años de edad. Te contamos quién era y cuáles fueron las causas.

¿Quién es el famoso rapero que murió recientemente?

El rapero francés Calbo, cuyo nombre real era Calbony M’Bani, falleció el domingo 4 de enero, a los 52 años, según su familia. El artista formó parte del dúo Ärsenik, que fundó en 1992 junto a su hermano Lino, y fue una de las figuras más representativas de la edad de oro del rap francés durante la década de los noventa.

Ärsenik alcanzó gran popularidad en Francia a principios de los años noventa, una década considerada fundamental para la consolidación del rap en el país. El dúo destacó por su lirismo directo, su conciencia social y una identidad sonora que conectó con los barrios y con una juventud que buscaba nuevas formas de expresión.

Calbo y Lino formaron parte del influyente colectivo Secteur Ä, junto a artistas como Passi, Doc Gynéco y Stomy Bugsy, una plataforma que impulsó el rap francés hacia el gran público y que redefinió el lugar del género dentro de la industria musical.

¿De qué murió Calbo, rapero francés que formó parte de Ärsenik?

Aunque se conocía que el rapero francés, Calbo, padecía diabetes y que había sido hospitalizado en ocasiones anteriores, sus familiares no han precisado las causas exactas de su fallecimiento.

Su muerte ha generado una ola de reacciones en la escena musical francesa, donde Calbo era considerado no solo un pionero, sino también una referencia humana y artística para varias generaciones de raperos.

La familia Mbani tiene la profunda tristeza de anunciar el fallecimiento de Calbony M’Bani, conocido por el público como Calbo, ocurrido el 4 de enero de 2026. (...) más allá de la figura pública, Calbo era ante todo un ser querido, un familiar y un ser humano querido. Comunicado de la familia Mbani

Medios internacionales desconocen las causas o mayores detalles del fallecimiento de Calbo.

¿Quién era Calbo y cuáles son sus canciones más famosas?

Calbo, nombre artístico de Calbony M’Bani, fue una de las figuras más destacadas del rap francés durante la década de los noventa. Nacido en Francia dentro de una familia de raíces congoleñas, alcanzó notoriedad como cofundador del dúo Ärsenik, una formación que influyó de manera decisiva en el desarrollo del hip-hop en lengua francesa.

Junto a su hermano menor Lino, creó Ärsenik en 1992, dando forma a un proyecto reconocido por su escritura intensa, introspectiva y con un fuerte contenido social, rasgos que definieron su identidad artística desde los inicios.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 1998 con el lanzamiento del álbum Quelques gouttes suffisent, considerado actualmente una obra fundamental del rap francés. El disco obtuvo la certificación de doble disco de oro y posicionó al dúo como un referente indiscutible del género. De este trabajo sobresalen canciones como:



“Boxe avec les mots” y

“Une affaire de famille”, uno de sus temas más reconocidos.

De forma paralela a su trabajo con Ärsenik, Calbo formó parte de Bisso Na Bisso, un colectivo fundado en 1999 que reunió a raperos franceses de ascendencia congoleña.

