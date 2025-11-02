Muere rapero baleado en Halloween, ¡filtran desgarrador video de intento de revivirlo!

La noche del viernes 31 de octubre, Jabari Henley, mejor conocido como Baby Uiie, hijo del ejecutivo y exmanager de artistas de hip hop “Big U”, perdió la vida tras recibir múltiples disparos frente a una tienda de tabaco en South Los Ángeles.

El rapero tenía 34 años. Además de su música, Jabari era reconocido por ser hijo de “Big U” exlíder de la pandilla Rollin’ 60s y una figura influyente en la industria del hip hop de Los Ángeles.

¿Cómo murió Baby Uiie y dónde ocurrió el tiroteo?

El ataque sucedió alrededor de las 11:00 p.m. en el cruce de 69th Street con Figueroa Street, frente a una tienda de tabaco muy concurrida. Testigos relataron que Jabari se acercó a un vehículo momentos antes de que comenzaran los disparos, lo que desencadenó una escena caótica y aterradora para quienes se encontraban cerca.

Paramédicos llegaron rápidamente, pero encontraron al rapero con múltiples heridas de bala. Los intentos de salvar su vida fueron infructuosos y fue declarado fallecido en el lugar. La policía mantiene el área asegurada y continúa con la investigación.

Algunos hombres fueron detenidos temporalmente para ser interrogados, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos oficiales.

Muere rapero baleado en pleno Halloween filtran video intentando reanimarlo. / Redes sociales

¿Quién y por qué disparó a Baby Uiie?

Por ahora, la identidad del agresor no ha sido confirmada. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han revelado detalles sobre posibles móviles. Algunos medios especulan sobre vínculos con conflictos de pandillas, pero no hay evidencia que lo respalde oficialmente.

Fuentes cercanas indicaron que Jabari podría haber conocido a su atacante. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y están revisando tanto su entorno personal como profesional.

El contexto familiar de Jabari, incluyendo los antecedentes de su padre Eugene “Big U” Henley en actividades delictivas, ha sido mencionado en medios como posible factor de riesgo, aunque las autoridades no han confirmado conexión directa.

Se filtró sensible video, médicos intentaron reanimar a Baby Uiie

Tras el ataque, un video grabado por testigos comenzó a circular en redes sociales. En él se observa a los paramédicos intentando reanimar a Jabari con RCP mientras los presentes observan consternados.

Las imágenes muestran la desesperación de quienes presenciaron el tiroteo, así como la rápida intervención de los servicios de emergencia.

A pesar de los esfuerzos médicos y la atención inmediata, “Baby Uiie” no sobrevivió al ataque. El video se ha convertido en un recordatorio de la violencia que afecta a ciertas comunidades de Los Ángeles, y ha intensificado la discusión sobre seguridad en la zona.

Baby Uiie killed: Alleged video shows LAPD cop's desperate attempt to save Big U's son. Jabari Henley or Baby Uiie was shot and killed in south Los Angeles months after his father, Big U, was indicted of racketeering charges, among others. https://t.co/NSgctQjkkQ pic.twitter.com/OK3g4vOwJV — MONSOON (@Monsoon82657882) November 2, 2025

¿Quién era Baby Uiie y cuál era su relación con Big U?

Jabari Henley tenía 34 años y estaba en proceso de consolidarse como rapero independiente en el sur de California. Su talento lo llevó a colaborar con artistas como HoodRich Pablo Juan y Kenny Beats, destacando en canciones como “Hood”.

Era hijo de Eugene “Big U” Henley, exlíder de la pandilla Rollin’ 60s y una figura influyente en la industria del hip hop de Los Ángeles. Su padre se encuentra en prisión por los delitos de fraude, extorsión fiscal, malversación de fondos, entre otros.

Baby Uiie compartía la música y la vida urbana con su padre, aunque mantenía su propio camino artístico.

Además, Jabari era hermano mayor de Daiyan Henley, jugador de los Los Angeles Chargers, y tenía otros dos hermanos, Michael y Cherysh.

