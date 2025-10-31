Exatlón México de luto: Antonio Rosique anuncia desgarradora muerte en plena competencia: “Mis condolencias”

La noche del jueves 30 de octubre, la producción de Exatlón México vivió un momento de tensión y luto luego de que Antonio Rosique, conductor oficial del reality deportivo, anunciara una repentina muerte. El mensaje tomó por sorpresa tanto a la audiencia como a los compañeros de competencia, quienes presenciaron el momento en silencio absoluto.

Te puede interesar: Ganadores de Exatlón México esperan a su primer hijo: “Estamos viviendo el sueño”

¿Qué muerte anunció Antonio Rosique en Exatlón México?

Previo al inicio de las actividades programadas, Rosique explicó que el reality atraviesa una semana cargada de emociones debido a la celebración del Día de muertos en México, fechas que suelen generar sensibilidad entre los atletas al estar lejos de sus familias.

Minutos después, el conductor informó que la competidora del equipo Rojo, Ella Bucio, recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, lo que desató una reacción emotiva en el circuito y obligó a pausar brevemente la dinámica del programa. Durante la transmisión, Antonio Rosique dirigió unas palabras a la atleta Ella Bucio, reconociendo públicamente la complicada situación que enfrenta dentro del reality.

“Quiero ofrecerle mis condolencias a nuestra querida Ella Bucio. Lamento mucho el sensible fallecimiento de tu abuela, siento mucho que te haya tomado aquí y respeto profundamente el esfuerzo que estás haciendo todos los días de salir a competir como una profesional y entregar lo mejor de ti”. Antonio Rosique

De acuerdo con lo que se mostró al aire, la atleta escuchó la noticia con evidente afectación emocional. Posteriormente, rompió en llanto y fue arropada por la solidaridad de su equipo. El conductor se acercó para darle un abrazo y, con voz seria, reiteró su mensaje de apoyo, destacando la complejidad de vivir un proceso de duelo a distancia.

Rosique también reconoció el profesionalismo de Bucio al permanecer firme en la competencia, pues continúa participando a pesar de la difícil situación familiar. El anuncio, inesperado para la audiencia, rápidamente generó conversación en redes sociales, donde el público expresó solidaridad hacia la deportista.

Te puede interesar: ¡Desgracia en Exatlón! Querida exparticipante sufre la muerte de sus dos bebés: “El corazón hecho pedazos”

@exatlonmx Con el corazón en la mano, la Máxima Autoridad le da el pésame a Ella, destacando su valentía y fuerza al permanecer en la competencia. Un abrazo fraterno a Ella Bucio y toda su familia. 🫂🕊️🕯️ #ExatlónMéxico 💚 lunes a viernes, a las 🕖7:00 PM. por Azteca UNO. 📺 ♬ sonido original - Exatlón México

¿Quién es Ella Bucio, la atleta afectada por la muerte de su abuela?

Ella Bucio es una atleta mexicana integrante del equipo Rojo en la actual temporada de Exatlón México. Destaca por su disciplina, resistencia y habilidad en circuitos de alto rendimiento, lo que la ha posicionado como una de las competidoras más visibles del reality. Dentro de la competencia se ha caracterizado por mantener un desempeño constante y profesional, participando en diversas pruebas físicas que exigen concentración y fuerza mental.

Tras escuchar el anuncio, Bucio expresó frente a cámaras que sus pensamientos y emociones se encontraban en desorden. Compartió que estar lejos de su familia dificulta su proceso, pero aseguró haber logrado comunicarse con ellos para conocer cómo transcurrieron los últimos momentos de su abuela.

Te puede interesar: Exparticipante de Exatlón e influencer revela que tiene un crush con Laura Bozzo

Ella Bucio se entera de la muerte de su abuela / Captura de pantalla

¿Qué pasará con Ella Bucio en Exatlón México después de la muerte de su abuela?

Tras confirmarse el fallecimiento de su abuela, la atleta del equipo Rojo, Ella Bucio, continúa participando dentro de la novena temporada de Exatlón México. A pesar de la presión emocional que enfrenta al encontrarse lejos de su familia, la competidora ha optado por mantenerse activa en los circuitos y cumplir con las exigencias de la competencia. Durante la transmisión, la deportista aseguró que seguirá enfocada en cada prueba, administrando su espacio personal para procesar la noticia y seguir en comunicación con sus seres queridos.

Las actividades del programa continúan su curso normal, por lo que Bucio deberá enfrentarse a eliminatorias, duelos y nuevos retos físicos programados para esta etapa de la temporada. Hasta ahora, la producción no ha anunciado cambios en su estatus dentro del programa, por lo que la atleta continúa compitiendo con normalidad.

Te puede interesar: ¿Ana Parra de ‘Los 50' dejó a su esposo por Romeh? La actriz rompe el silencio sobre su supuesto romance