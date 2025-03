¿Ana Parra de ‘Los 50' dejó a su esposo por Romeh? La actriz rompe el silencio sobre su supuesto romance

La joven atleta y modelo Ana Parra (29 años) dejó las pasarelas por una de sus pasiones más grandes, actuar.

Tras ganar el reality Los 50, de Telemundo, en 2023, quiere abrirse camino en las telenovelas. “He aprendido que la disciplina, la entrega y el trabajo duro en equipo te llevan a alcanzar tus objetivos”.

“Soy sumamente apasionada y comprometida, como lo vieron en Los 50. Eso lo aprendí del deporte. Por eso he tenido éxito en la vida”.

La joven atleta y modelo Ana Parra (29 años) dejó las pasarelas por una de sus pasiones más grandes, actuar. / Alejandro Isunza y Cortesía

Ana Parra nos revela su pasión por el deporte

La modelo nos contó que, desde muy chiquita, le gusta el deporte, sobre todo el basquetbol. “Desde los 7 años lo jugué y fui modelo. Crecí a la par con esas 2 carreras. Fui seleccionada de basquetbol y me lesioné la rodilla. Después me dediqué a mis estudios y me recibí como ingeniera civil”.

“Me fui a Estados Unidos y revalidé mi carrera, pero no estaba a gusto, porque dejé el modelaje y la televisión. Hasta fui reina de belleza en Colombia. Decidí cambiar mi vida y me fui a Miami. En 2022 me llegó la oportunidad de estar en Exatlón Estados Unidos”.

Sobre si siempre tuvo la inquietud de estar frente a la cámara, señaló:

“Cuando era niña veía un programa llamado Desafío, que es parecido a Exatlón.Los veía como héroes. Cuando me fui a Estados Unidos, dije: ‘Voy a buscar algo similar’. Por eso apliqué a Exatlón”. Ana Parra

Nos comentó que quiere participar en algún proyecto en México: “Después de haber estado en Exatlón, me invitaron a La isla, como una competencia entre países. Representé a Colombia en México. Quiero algo que me rete, que me dé nervios. La isla es algo que estaría bien hacer”.

Ana Parra desea abrirse camino en la actuación

“Actuar es un sueño. Disfruto mucho estar frente a la cámara. Tomé clases de actuación en Miami. Es una carrera muy compleja, porque sales del trabajo y dejas tu personaje en el camerino para convertirte en ti. Eso me fascina”.

Le preguntamos si en el reality encontró el amor. Se la relacionó supuestamente con el exinquilino de ‘La casa de los famosos de Telemundo’, Rodrigo Romeh. Comentó:

¿Ana Parra tiene un romance con Romeh?

“Cuando entré, estaba separada de mi marido, Yeison Ruiz, con quien duré 3 años. El amor se murió. Me casé a los 21. Teníamos caminos diferentes, por eso no se dio. En 2024 decidimos finalizar nuestro matrimonio. Sentimos que se nos quitó un peso de encima”.

“Rodrigo Romeh y yo no somos novios, somos muy amigos hace años, desde que lo conocí en Exatlón Estados Unidos. Por el fitness coincidimos en varios eventos y se dio nuestra amistad. Salió un video en una fiesta de su cumpleaños. Invitó a varios amigos y ahí salí yo, pero solo somos buenos amigos. No hay nada entre nosotros”, concluyó.

ANA ES MODELO E INGENIERA CIVIL

Es originaria de Colombia. También es basquetbolista e influencer fitness.

Participó en los reality shows Exatlón Estados Unidos (2021) y Los 50 (2023). En este último se coronó como la ganadora y se llevó el premio de 347 mil dólares (alrededor de 6.1 millones de pesos).

En 2021 se casó con el empresario colombiano Yeison Ruiz, con quien duró 3 años. En noviembre pasado dieron a conocer que se divorciaban.

Se filtró un video donde supuestamente se le ve con Rodrigo Romeh. Esto causó fuertes rumores. Se llegó a decir que el motivo de su separación fue una supuesta relación con el influencer. Ana nos aclaró que no hay nada entre ellos.

