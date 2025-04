¡Terminaron! Paola Villalobos y José Luis Verdugo ya no son novios ¡Así fue la ruptura!

A finales del año pasado, nos enteramos de que Paola Villalobos sostenía un romance con José Luis Verdugo, luego de que se conocieron en el reality show “Los 50”, donde ella quedó como finalista. En TVNotas los vimos en un centro comercial muy juntitos.

Paola Villalobos y José Luis Verdugo terminan su relación

Aunque la relación iba “viento en popa”, hace unas semanas terminó, debido a que los tiempos y planes que tenía la actriz para el futuro ya no congeniaban del todo. Paola tomó la decisión de concluir esta relación. Una persona cercana a la ahora expareja nos contó: “Paola tiene muchísimo trabajo. A raíz del reality, donde quedó en muy buen lugar, se le abrieron muchas puertas y está de lleno construyendo su carrera. Regresó a Televisa para la serie del ‘Compayito’, en Telemundo está en opciones para entrar a una telenovela y, además, se viene el estreno de la película que filmó en Estados Unidos, donde se dará a conocer internacionalmente. La verdad es que ya no tenía tiempo para la relación”.

Nos comparte que ella fue quien tomó la decisión: “Paola prefirió poner un alto a la relación. Él la presionaba mucho y siempre se veía más apoyo del lado de ella hacia él. Además, con el exceso de trabajo que Paola tenía en ese momento, José Luis no se encontraba estable en CDMX, entonces cada vez compartían menos tiempo juntos. Mi amiga habló con él y José Luis entendió. Quedaron en buenos términos, pero cada quien tomó caminos separados”.

Paola Villalobos: Nuevos proyectos y oportunidades internacionales

“Paola también se estará dividiendo entre México y Estados Unidos, pues con el estreno de su película le están lloviendo propuestas de trabajo. Estará viajando constantemente para allá para ver qué le proponen y si le interesa”.

Dicen por ahí que amor de lejos, felices los cuatro, por lo que le preguntamos si alguno de los dos ya tiene prospecto en cuestiones del amor: “Hasta donde sé, no. Aunque te voy a contar que sé que hay un futbolista que está pretendiendo a Paola, pero no quiero hablar de más… Jajaja, sabes que en temas amatorios nunca se sabe. Por el lado de Paola, en verdad no para de trabajar. Siempre le llueven galanes, pero ella ahorita se la vive en los foros y los fines de semana está con su hermana y su familia. Por el lado de José Luis, pues no sé bien, creo que está enfocado en su vida. Pero bueno, ya son libres y si les llega el amor, qué padre”.

A Paola la podremos ver en la nueva temporada de “Chócalas Compayito”, que ya se encuentra al aire todos los domingos.

