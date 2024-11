Paola Villalobos se convierte en la más odiada y amada de “Los 50", reality de Telemundo

La actriz y presentadora de televisión se ha convertido en la favorita del público, arrasando con el rating y comentarios del reality emitido por la cadena Telemundo Internacional.

La recta final de “Los 50"

Se acerca la recta final del reality “Los 50", donde 50 personalidades compiten por un acumulado que podría ser de hasta 350 mil dólares, y solo uno será el gran ganador. A través de pruebas y retos, cada semana la competencia se ha vuelto más intensa y ahora solo quedan 13 participantes dentro de la hacienda.

Una de ellas es Paola Villalobos, quien desde el primer día ha demostrado su capacidad para salvarse de las sentencias, las pruebas y los retos de arena, posicionándose como una de las favoritas para llegar a la gran final que será el 9 de diciembre.

Ellos son los 50 participantes del reality. / YT: Los 50 / Instagram: @los50oficiall

Paola Villalobos: Una competidora destacada

Hace unos días pudimos platicar con Paola, quien nos contó: “Ha sido todo un desafío este reality. Me ha sacado de mi zona de confort y he logrado cosas inimaginables. Al final, a eso fui, a probarme a mí misma que sí puedo con los retos que se presentan día con día”.

Sofía Villalobos es actriz y actualmente participa en Los 50 / Redes sociales

“Agradezco el apoyo del público, que hayan empatizado conmigo y que les esté gustando mi trabajo dentro de la hacienda. Me gusta que la gente se emocione y comente lo que van viendo en pantalla, es reflejo de que lo estamos haciendo bien”.

Las emociones se viven al máximo y hace unas semanas, Paola tuvo un desencuentro con otra compañera dentro del reality por la forma en que ayudó a otros competidores para el siguiente reto, lo cual Nahomi no aceptó y se hicieron de palabras: “Entiendo que todos estamos con las emociones a flor de piel, pero no me lo tomo personal, es un juego y lo que pasó en el reality, se queda en el reality”.

Nahomi Mejía nos abrió su corazón / Luis Marín

Opiniones y comentarios de excompañeros

Le preguntamos a Paola su opinión sobre los comentarios que han hecho sus excompañeros como Mati Álvarez y Paola Peña, quienes han hablado de ella en diversos “lives” en sus redes sociales: “Yo me quedo con lo bonito, la verdad ni me va ni me viene lo que dicen de mí, fue un juego, es un reality y ahí se queda. Si siguen enganchados, pues más no puedo hacer”.

En “Los 50", las emociones se viven a flor de piel y está a punto de llegar la gran final, la cual será en vivo para saber quién será el gran ganador de esta segunda temporada.

