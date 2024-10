Paola Villalobos rescata las tradiciones del Día de Muertos: “Recordar a los que se nos adelantaron”

Ahora que la vemos participar en el reality de Telemundo ‘Los 50’, en la que se ha convertido en una de las favoritas, nos dice cómo recuerda a su gente que ha partido.

¿Qué significa para Paola Villalobos el Día de Muertos?

“El Día de Muertos me trae sentimientos encontrados. Amo las fiestas de disfraces. Como crecí en Tijuana tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Desde muy niña salía a pedir calaverita y los Halloween eran de cajón. En casa y en el colegio siempre nos educaron y enseñaron las tradiciones de poner ofrenda. Recordar a los que se nos adelantaron. Siempre está ese sentimiento de añoranza”.

Para Paola, este año es especial: “Con tanto trabajo no podré ir a mi tierra para estar con mi familia en estos días que son importantes para nosotros. Mis titos (abuelitos) siempre mantenían esa unión familiar. Espero que en la parte del cielo donde estén, porque sé que están allá arriba, me cuiden y vengan a ver la ofrenda que se puso en casa con mucho cariño para ellos”

Paola Villalobos: ¿Alguna vez se vistió como catrina?

Al preguntarle si alguna vez se había vestido como catrina, nos dejó con la boca abierta con su respuesta:

“Nunca lo había hecho y me encantó el proceso de caracterización. Además sentí más cerca que nunca a mi tita. Como mexicanos, no debemos perder estas tradiciones que vienen en generación en generación. Siempre es lindo recordar a los que se fueron. Bien dicen por ahí que la gente se va cuando uno ya no la tiene presente. Eso es muy cierto, pero siempre los tendremos en nuestra mente y corazón”. Paola Villalobos

¿Qué fue para Paola Villalobos participar en ‘Los 50'?

Paola triunfa en el reality Los 50, donde ha demostrado su capacidad para superar cualquier desafío: “Ha sido un reto, tanto personal como profesional, pero también emocional. En el profesional, nunca había entrado a una competencia así. Ni siquiera tenía en mente estar en un reality porque mi enfoque es la actuación. Ha sido padrísimo. En lo personal, jamás me imaginé que podría superar retos pesados y que me salvaría casi siempre a la primera oportunidad. No sé de dónde saqué fuerza física y sobre todo mental. También convivir con 49 personas que no conoces o no ves diario es un reto importante”.

2024 fue un gran año para ella pues, además de los éxitos profesionales, encontró el amor: “No lo esperaba y me gusta mucho, pero vamos viendo, poco a poco. No me cierro a una oportunidad. Hay que tener en cuenta que la situación en un reality es una y en el mundo real otra. Veremos si me conquista mi patroncito”, concluyó.

¿Quién es Paola Villalobos?

Es actriz y presentadora originaria de Tijuana.

Participó en el reality ‘Los 50' de Telemundo.

Es una de las mujeres más bellas de la televisión.

En su Instagram cuenta con + de 300 mil seguidores.

