Paola Villalobos revela tremenda regañiza que recibió por parte de Thalía

Hablamos en exclusiva con Paola Villalobos y nos compartió la forma en la que conoció a la actriz mexicana, Thalía. Luego de participar como modelo en el nuevo videoclip de la cantante

“Me siento muy feliz de haber trabajado junto a Thalía. Fue una experiencia inolvidable y para serte muy honesta, no me lo esperaba. Jamás imaginé estar junto a ella”.

“Debo confesar que, en el 2014, cuando me acababa de venir a la Ciudad de México, le escribí en modo fan a Thalía y le dije: ‘me encantaría salir en un video musical tuyo’ y nunca me respondió (ríe)”.

Añadió: “Con el paso de los años y enfocándome a mi carrera, me fui haciendo de mis propios contactos y me di cuenta de que estaban haciendo casting para este video musical de Thalía y casualmente el productor es amigo mío. He trabajado con él en Estados Unidos en producciones americanas”.

Paola Villalobos recordó cómo fue su encuentro con Thalía

Paola nos dijo cómo fue que su amigo la contactó.

“Así que me dijo: ‘Pao, vi que postulaste tus fotos para el casting y te acabo de postular con Thalía y le encantaron tus fotos, dice que encajas perfecto para el video’ y quedé encantada. Después (viajé) a Los Ángeles y lo grabamos en agosto”.

“Cuando la vi confirmé que es una mujer muy bella y eso lo sabemos todos. Es un ícono de la actuación y de la música mexicana, simplemente es una estrella internacional. Al principio estuvimos platicando, pero durante el rodaje ya no platicamos mucho, porque había momentos donde ella grababa sola. Pudimos hablar hasta que nos tocó grabar juntas”.

Thalía dio cátedra de elegancia en Harvard / Instagram: @thalia

“Cuando Thalía me vio, me dijo: ‘¿Tú estabas en una novela de Rosy Ocampo?’, le respondí que sí y que yo era la antagonista de ‘Vencer la Culpa’ y me dijo: ‘Recuerdo que yo hice la canción de Antes muerta que Lichita, salúdame mucho a Rosy’ y casualmente yo también formé parte de esa novela (ríe). El destino ya nos tenía preparado trabajar juntas, aunque no todo fue color de rosa”.

Thalía recibió el reconocimiento a la Poderosa Global / Instagram: @thalia

Villalobos confesó el motivo por el cual Thalía la regañó:

“Quiero confesar que justamente el día de la grabación, me tomé una foto con Thalía, junto al productor y mi hermana. De hecho, Thalía me dijo: ‘Hay que tomarnos una foto y la subes’, y obvio le dije que sí. Cuando ya nos habíamos tomado la foto, le pedí permiso a la producción de ella para poder publicarla en redes y me respondieron que sí”. Paola Villalobos

“Entonces la publiqué en la noche y en la madrugada ya tenía miles de mensajes de la producción que hizo el video musical y me dijeron: ‘Baja en este momento la foto, no puedes subir absolutamente nada’ y yo me asusté muchísimo. Sin embargo, les comenté que la producción de ella me había dado permiso, pero no quería meterme en problemas y la borré, la foto duró segundos”.

Agregó: “Pero eso no fue todo, al día siguiente, como a medio día, abrí mis mensajes de Instagram y tenía uno de Thalía dándome la regañada de mi vida por haber publicado la foto con ella, me dijo: ‘Cómo se te ocurre, cómo te atreves a subir esa foto’ y yo me sorprendí de que ella me escribiera para regañarme o como decimos las mexicanas para c*garme el palo”.

Paola Villalobos señaló que se le hizo mala onda el regaño de Thalía

“Yo le expliqué sobre el permiso que pedí para subirla y le pedí disculpas, hasta le mandé la mejor de las vibras y me dejó en visto. Afortunadamente ella entendió que todo había sido un malentendido y una mala comunicación entre ambas producciones, pero todo se aclaró”.

Pese a la llamada de atención, Paola Villalobos sigue siendo fan de la cantante: “Para serte muy sincera, me morí del miedo cuando ella me regañó, porque yo era fan de sus novelas y al momento de ver su mensaje se me hizo mala onda de su parte, porque todo mensaje escrito se malinterpreta y eso pasó conmigo. Cuando vi el mensaje, pensé inmediatamente: ‘esta morra me está c*gando el palo’, pero aunque haya vivido eso, me sigo declarando su fan”.

Acerca de la canción “Choro”

‘Choro’, salió el pasado 30 de noviembre, es un corrido tumbado, Thalía lo hizo con la producción de ‘Rancho Humilde’: “Estoy segura de que les va a encantar la canción, porque la cantante está poniendo en alto los corridos tumbados, pero en el género de la mujer”, finalizó Paola.

