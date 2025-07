Bárbara de Regil no midió su fuerza y ¡casi desmaya a Isabel Fernández de un golpe! VIDEO

Mientras algunos se rompen la cabeza tratando de ser virales con bailes, trends o escándalos prefabricados, Bárbara de Regil lo logró con un solo golpe, literalmente. La influencer del abdomen de acero le metió tremendo trancazo a la standupera Isabel Fernández durante una grabación de pódcast que, aunque parecía una plática casual entre amigas, terminó con exclamaciones de dolor, memes y un sinfín de carcajadas en redes sociales.

La escena, que ya se convirtió en uno de los momentos más virales, fue parte de un “reto” que nadie pidió, pero que ahora todos quieren ver: ¿qué pasaría si Bárbara y una comediante que no pisa el gym se dan golpes en el abdomen para ver quién aguanta más? Pues sí, lo que estás pensando: una se aguantó, la otra casi ve la luz al final del túnel.

¿Qué pasó entre la actriz Bárbara de Regil y la comediante Isabel Fernández?

Todo ocurrió en el pódcast de Isabel Fernández, quien invitó a Bárbara de Regil como parte de una dinámica relajada, pero que se les fue de las manos. En algún momento de la conversación, ambas se animaron a jugar a “los golpecitos” en el estómago. ¡Casual!

Isabel Fernández, la exparticipante de LOL México, fue quien retó a Bárbara de Regil a poner a prueba su envidiable abdomen. Bárbara, entre risas, le advirtió que podría ser peligroso, pues ella aguantaría… pero Isabel no tenía mucho que le amortiguara los órganos. Sin pensarlo dos veces, Isabel respondió con su característico humor: “Nomás te aviso que no tengo seguro”.

Isabel con más intención que fuerza, soltó un puñetazo amistoso al abdomen de Bárbara. La actriz fitness ni se inmutó. Pero cuando le tocó responder, Bárbara se dejó ir con todo el power que le dan sus 200 abdominales diarios, y le clavó un puñetazo directo a la comediante.

La reacción fue inmediata: Isabel se dobló como si la hubiera atropellado un tráiler, soltó un alarido seguido de una palabra altisonante que retumbó en el estudio, y la cara de todos los presentes fue una mezcla entre preocupación, risa nerviosa.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al golpe entre Bárbara de Regil e Isabel Fernández?

El video fue subido por la misma Isabel con la frase: “Me eché unas retas con mi Barbss y claramente perdí jajajajaj”. Y sí, perdió la compostura y el aire.

En TikTok e Instagram, el clip superó las miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras unos celebraban la valentía de Isabel por prestarse al reto, otros lo tomaron con gracia.



“Te amo, Isabel. Nunca vayas a terapia.”

“Eso no fue un reto, fue intento de homicidio.”

“Isabel es la conductora que México necesita en la televisión.”

“Gracias por hacer que nos caiga bien Bárbara.”

“Wey, estoy segura de que llegué tan lejos en la vida solo para poder ver este video.”

“Por este tipo de contenido pago el internet.”

“Un golpe de Bárbara de Regil y se te reinicia todo el Windows.”

Hasta hubo quienes pidieron que esto se vuelva una sección fija en el pódcast: “Golpiza con la invitada”.

Hasta ahora, no hay señales de enemistad, al contrario. Isabel se lo tomó con humor y hasta lo compartió en sus redes como una medalla de guerra. Por su parte, Bárbara de Regil no ha hecho declaraciones públicas.

¿Quién es Isabel Fernández, la comediante que recibió un golpe de Bárbara de Regil?

Para quienes aún no la ubican bien, Isabel Fernández es una de las standuperas más queridas y auténticas del país, conocida por su humor irreverente y cero filtros. Ha trabajado en proyectos como La cotorrisa, LOL: Last One Laughing conducido por Eugenio Derbez y múltiples shows de comedia por todo México.

Su carisma la ha llevado a conectar con miles de seguidores en redes sociales, donde comparte sus aventuras y ahora también ¡sus derrotas físicas!.

Además del stand-up, Isabel ha sabido conquistar el mundo digital. Es creadora de los programas de YouTube “Cuando nadie me ve” y “Dos mujeres una copa”, donde mezcla entrevistas, humor y confesiones sin filtro. También ha incursionado en el cine con una participación en la película Malvada y próximamente tendrá un papel más importante en la cinta Noche de bodas.

En cuanto a colaboraciones, Isabel ha trabajado con varios comediantes de la escena mexicana como Daniel Sosa, Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera y Ricardo O’Farrill (aunque con este último ha habido polémicas). Actualmente, sigue de gira con su show “Tengo Prisa”.