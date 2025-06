Bárbara de Regil despotrica contra Susana Zabaleta, la tacha de grosera: “Sabemos cómo es la señora”, VIDEO

En su más reciente aparición frente a los medios, la actriz Bárbara de Regil reveló un episodio incómodo que vivió con Susana Zabaleta. La protagonista de “Rosario tijeras” coincidió con la también cantante y no tuvo reparos en expresar su opinión sobre su carácter. La describió como una persona “un poco grosera” y difícil de tratar, incluso en un período corto de convivencia profesional.

De Regil abordó el tema con un tono entre anecdótico y firme, asegurando que no fue la única que notó el comportamiento de Zabaleta durante los días que compartieron set. Aunque insistió en que su intención no era generar polémica, sus declaraciones fueron contundentes y rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la actitud de ambas figuras públicas.

¿Qué dijo Bárbara de Regil de Susana Zabaleta? ¡La tacha de grosera!

Durante un encuentro con la prensa, Bárbara de Regil habló de Susana Zabaleta. Según relató, la colaboración se dio durante un proyecto en el que Zabaleta participó solo unos días. Sin embargo, ese corto tiempo bastó para que la actriz fitness se llevara una impresión negativa.

“Sabemos cómo es la señora Susana Zabaleta, basta con poner su nombre en cualquier red social y te salen videos en donde dice ‘si me cae mal la provoco’ y cosas muy extrañas que no entiendo, insulta y todo”, comentó.

De Regil hizo énfasis en que no tenía una opinión previa de Zabaleta, pero que el trato que recibió la sorpresa.

“Yo no tenía el gusto de conocerla, ella tuvo el honor de participar en muy pocas escenas, yo creo que fueron tres días de llamado… No es directo, más bien siento que es un poco grosera, porque hay una diferencia entre ser directo y grosera”, declaró.

La actriz señaló que el ambiente se tornó incómodo y que incluso tuvo que poner límites.

“Le dije ‘conmigo no seas brusca’ porque acá también tenemos una cabrona y media”, recordó entre risas, citando una respuesta que, lejos de apaciguar las tensiones, confirmaría la actitud de Zabaleta: “me dijo ‘yo vivo pesada’”. De acuerdo con Bárbara, otros miembros del equipo también notaron la conducta de la intérprete, aunque no detalló si alguien más la confrontó.

Aquí las declaraciones de Bárbara de Regil sobre Susana Zabaleta:

¿Susana Zabaleta es grosera en el trabajo? Bárbara de Regil revela lo que dijeron miembros de una producción

Otro de los puntos que Bárbara de Regil subrayó fue que la actitud de Susana Zabaleta no pasó desapercibida en el set. Aunque no ofreció nombres específicos ni testimonios de otros involucrados, aseguró que su percepción fue compartida por más personas. “Todo el mundo se dio cuenta”, dijo, dejando ver que no se trataría de una situación aislada ni de una sensibilidad exagerada por su parte.

La actriz insistió en no hacer del asunto un escándalo, reiterando que para ella solo se trató de un momento incómodo que decidió compartir como parte de su experiencia profesional.

Finalmente, Bárbara comentó: “Me imagino que ha de ser una gran persona con ciertas personas”. Esta apreciación generó debate, algunos internautas consideraron que con ella simplemente Susana no tuvo química.

Otra cosa que encendió la conversación en redes fue que Bárbara de Regil tomó la iniciativa de contar esta experiencia sin que se le preguntara directamente. Para algunos, fue una muestra de transparencia; para otros, una provocación innecesaria. Lo cierto es que la fricción entre ambas actrices ha dejado claro que, incluso en colaboraciones breves, la convivencia en un set puede ser intensas. Al momento Susana Zabaleta no se ha pronunciado a las polémicas declaraciones de Bárbara de Regil.

