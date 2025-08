Chicharito Hernández reaparece con otros polémicos video, ¿se siente crucificado? “Prefiero ser real”

Javier ‘Chicharito’ Hernández, actual delantero de las Chivas, volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar nuevos videos en los que habla de sus polémicos comentarios que, semanas atrás, le valieron una funa tremenda y una advertencia de sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En esta nueva aparición, el futbolista no solo insiste en los temas que lo pusieron bajo el ojo público, sino que ahora los analiza acompañado de la psicóloga integrativa María Gómez, buscando mostrar un lado más reflexivo y personal.

Los videos han generado opiniones divididas entre sus seguidores y detractores. Mientras algunos aplauden su vulnerabilidad, otros lo siguen tachando de machista. En la conversación, se defiende de las acusaciones sobre presuntos incumplimientos con sus hijos, niega deber pensión alimenticia y asegura que busca abrir el diálogo sobre temas personales y sociales que, según él, se han descontextualizado. Aquí te contamos todo lo que dijo, cómo reaccionaron en redes y qué consecuencias podría enfrentar a nivel deportivo.

Javier Hernández ‘Chicharito’ / Redes sociales

¿Qué dijo Javier “Chicharito” Hernández en sus nuevos videos de este 2 de agosto?

En esta nueva serie de publicaciones, Javier aparece conversando con María Gómez, una profesional que se describe como psicóloga integrativa. Durante la charla, él intenta explicar el contexto de sus declaraciones pasadas, aquellas que causaron gran controversia por supuestamente menospreciar el rol de la mujer en el hogar. En uno de los clips, ‘Chicharito’ le pregunta directamente a María si se sintió ofendida por lo dicho. Ella responde que no, que hace años tal vez sí, pero que hoy entiende las cosas desde una perspectiva más amplia sobre los roles de género. La conversación va acompañada del mensaje:

“Nos enseñaron a mostrar solo lo perfecto. A vivir desde la imagen, no desde la esencia... cuando alguien se atreve a ser real, lo crucificamos”. Chicharito Hernández

Esta declaración dejó claro que el futbolista busca dejar atrás el personaje mediático para mostrar lo que él considera su “yo verdadero”. Además, enfatizó que nunca fue su intención ofender a nadie y que simplemente está cuestionando estereotipos que considera dañinos.

¿Por qué el Chicharito volvió a encender las redes sociales?

A pesar de su intento por justificar sus comentarios, las reacciones contra Javier Hernández no tardaron en llegar. Las redes sociales se dividieron nuevamente: algunos usuarios lo apoyaron por mostrarse más humano y vulnerable, mientras que otros consideran que sigue sin reconocer sus errores y que usa este tipo de dinámicas para limpiar su imagen. En plataformas como X (antes Twitter), los comentarios iban desde “bravo por hablar desde la honestidad” hasta “otra vez el mismo discurso con aires de redención”.

Muchos recuerdan que el punto de quiebre ocurrió cuando Chicharito expresó ideas que muchos catalogaron como machistas. Esta vez, intenta reformularlas y darles un nuevo enfoque, pero no todos están convencidos de su sinceridad. Hay quien asegura que el futbolista está más enfocado en su imagen pública que en una verdadera autocrítica. El mensaje sigue siendo polémico, aunque ahora con una envoltura más profesional.

¿Qué dijo Chicharito sobre la pensión alimenticia y su rol como padre?

En medio de todas las críticas y señalamientos, uno de los rumores que más han perseguido a Javier Hernández en los últimos meses es el supuesto incumplimiento de su pensión alimenticia tras su divorcio. Ante esto, el delantero no se quedó callado y decidió aclararlo directamente en los nuevos videos que compartió. De manera tajante, aseguró que desde el momento en que se separó legalmente de Sarah Kohan, madre de sus hijos, no ha fallado ni una sola vez con sus obligaciones económicas.

“Desde que me divorcié no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia”, afirmó. Además, quiso dejar en claro que su compromiso con sus hijos va mucho más allá del aspecto económico, señalando que mantiene una convivencia frecuente y que siempre respeta los tiempos acordados con su ex pareja para estar presente en la vida de los pequeños. “Veo completamente a mis hijos en el tiempo acordado que tuvimos la mamá y el papá”, subrayó. También agregó que, a pesar de todo lo que podría decir públicamente, prefiere mantener el respeto por la mujer con quien compartió una familia y que no piensa utilizar su vida privada como arma mediática.

