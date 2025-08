Sofía Niño de Rivera reacciona a las polémicas declaraciones del ‘Chicharito’ Hernández: ¿Lo defiende?

Tras los polémicos comentarios de Javier “Chicharito” Hernández en redes sociales, donde intentó dar un “consejo” a las mujeres que muchos calificaron como machista y desconectado de la realidad, las reacciones no tardaron en llegar. La controversia escaló rápidamente y no solo generó críticas en redes, sino que también fue tema de discusión en el programa Netas divinas, donde las conductoras no se quedaron calladas.

Entre todas, fue Sofía Niño de Rivera quien dio la respuesta más contundente y polémica, al asegurar en vivo que mensajes como el del futbolista son necesarios para exponer a quienes aún piensan así. ¿Qué dijo exactamente y por qué causó tanta conmoción? Aquí te contamos todo lo que ocurrió y cómo reaccionaron también Daniela Magun y Consuelo Duval.

Te puede interesar: Maribel Guardia rompe en llanto y reclama a la Virgen por Julián Figueroa: “¿Por qué, si te lo he encargado?”

Sofía Niño de Rivera en ‘Netas divinas’ / IG: @netasdivinastv / @sofffiaaa1

¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera en Netas divinas sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández?

Lejos de cancelar al futbolista, Sofía Niño de Rivera defendió la idea de que personajes públicos como él, con tanta visibilidad, deben hablar, aunque sea para equivocarse, porque eso permite generar diálogos más profundos en la sociedad. Para ella, este tipo de declaraciones “despiertan” a muchas personas que siguen normalizando ciertas ideas y motivan a otros a expresarse con mayor conciencia.

Además, señaló que estas personas “viven en un mundo muy específico” y están rodeadas de un entorno que los desconecta completamente de la realidad de millones. Aun así, fue clara al responsabilizarlo como adulto: “Toma decisiones él solo”. Lejos de justificarlo, Sofía propuso verlo como un síntoma de un problema estructural.

Te puede interesar: Paola Rojas a punto de ser detenida en Xcaret: ¿Qué hizo la exconductora de Netas divinas?

¿Qué dijeron las Netas divinas sobre los comentarios de Javier ‘Chicharito’ Hernández?

Las reacciones no fueron homogéneas dentro del panel de Netas divinas. Daniela Magun, por ejemplo, admitió estar sorprendida de que ese tipo de pensamientos todavía existieran en pleno 2025. Su comentario deja ver que, desde su perspectiva, pensaba que los avances en igualdad ya habían permeado más profundamente en la sociedad.

Por su parte, Consuelo Duval ofreció una visión más empática, aunque no por ello menos crítica. Dijo haber sentido “compasión” por Chicharito, al considerar que pudo haber sido mal aconsejado y que sus palabras podrían ser reflejo de un entorno mal informado:

“Este niño, pobrecito, cayó en manos equivocadas (...) qué gacho cuando fuiste un futbolista que todo México te apoyaba”, Consuelo Duval

¿Cómo impactó esta polémica en la carrera de Chicharito Hernández y qué dijo él después?

El impacto del comentario no quedó solo en las redes o en los medios. De acuerdo con diversos reportes, Javier Hernández perdió colaboraciones con marcas y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) señaló que podría sancionarlo. Ante la presión, el delantero mexicano emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido, agradeció las críticas constructivas y prometió aprender de sus errores.

En su mensaje, aseguró que su intención nunca fue herir o dividir, y que como padre y miembro de la comunidad, se compromete a expresarse con mayor claridad y respeto en el futuro. Aunque para muchos el daño ya está hecho, este episodio podría marcar un parteaguas en su forma de comunicarse públicamente.

Te puede interesar: Chicharito es señalado de que no pagaría pensión a sus hijos, mientras comparte videos con comentarios machistas