Consuelo Duval rompe el silencio sobre desplante contra Sofía Niño de Rivera: “Me encab...”

El estreno de Sofía Niño de Rivera como nueva integrante de ‘Netas divinas’ no pasó desapercibido, pero no por las razones esperadas. Durante su primera aparición en el programa, un gesto de Consuelo Duval llamó poderosamente la atención de los espectadores y generó una oleada de comentarios en redes sociales.

Aunque Galilea Montijo aseguró que no existe ninguna enemistad con Sofía Niño de Rivera. Las especulaciones sobre la poca química entre ellas siguen sin cesar. Por esta razón, Consuelo Duval rompió el silencio y reveló a la prensa lo que realmente pasó el día de la presentación como nueva ‘Neta’ de la comediante mexicana.

¿Qué pasó entre Consuelo Duval y Sofía Niño de Rivera Torres durante su presentación en ’Netas divinas’?

Durante la presentación de Sofía Niño de Rivera como nueva conductora de ‘Netas divinas’, se generó controversia debido a la actitud de Consuelo Duval. En un video difundido en redes sociales, se observa que, al finalizar una sesión de fotos, alguien del equipo sugiere a las conductoras que permanezcan en el set.

En cuanto a esta indicación, Duval respondió de manera negativa y se retiró sin despedirse de Sofía.

En redes sociales, el clip del momento se viralizó rápidamente, lo que generó críticas divididas. Algunos usuarios acusaron a Consuelo de falta de profesionalismo, mientras otros señalaron que podría tratarse de un malentendido o incluso una reacción editada fuera de contexto.

¿Consuelo Duval confirmó que existe una enemistad con Sofía Niño de Rivera, nueva ‘Neta divina’?

Tras todo el revuelo que ocasionó el supuesto desplante de Consuelo Duval a Sofía Niño de Rivera, la actriz rompió el silencio y explicó qué fue lo que pasó con su compañera en su presentación.

“Ustedes me conocen, yo soy total y absolutamente transparente. Cuando Sofía (Niño de) Rivera fue invitada a ‘Netas divinas’… en cuanto la vi y la sentí, dije: ‘Ella es Neta. Es auténticamente Neta’. Me empecé a hacer su amiga... El día de su presentación… Yo estaba especialmente enferma… Nos habían mandado por nuestro chat de ‘Netas’ que era muy importante que, cuando la prensa llegara y ya presentaremos a Sofía, nosotros nos fuéramos… Hasta la hice de a pe… . Ya me conocen”, dijo Duval.

“Cuando ya llegamos y… de repente me dicen: ‘No, mejor quédense’. Dije: ‘Ay, no, ahora me salgo’. Para qué nos estás diciendo que no y que sí y así nos trae y, aparte, me sentía mal… Ya ven que hago jetas de todo. Hasta yo me vi y dije: ‘Ay, (que mala)’”. Consuelo Duval

¿A quién le hizo caras Consuelo Duval en la presentación de Sofía Niño de Rivera?

Por otro lado, la integrante de ‘La familia P.Luche’ admitió que sí “torció los ojos”, pero no a Sofía, sino a su jefe.

“A mí jefe sí (le torcí los ojos). Siempre, siempre me le ando (poniendo)… A él era a quien le estaba haciendo (caras), porque ya nos habían dicho que no y, entonces, ahora que sí. Me encabr...” Consuelo Duval

Finalmente, Consuelo Duval subrayó que está muy contenta con el ingreso de Sofía Niño de Rivera en ‘Netas divinas’.

“Nada contra Sofía (Niño de Rivera), estoy muy feliz, la quiero mucho, me parece autentica. Qué tiene un humor tan especial, tan único”, concluyó.



Así lo dijo Consuelo Duval: