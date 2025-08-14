Galilea Montijo sorprendida por eliminación de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México, ¿sí fue error?

La eliminación de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México no solo sorprendió a los televidentes, sino también a una de las figuras más reconocidas del programa: Galilea Montijo. La conductora de Hoy, rompió el silencio tras la salida de Adrián Di Monte, quien quedó fuera del reality el pasado 10 de agosto, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Galilea Montijo y sus looks para La casa de los famosos México / Instagram: @galileamontijo

Adrián Di Monte segundo eliminado de La casa de los famosos México

La gala del domingo 10 de agosto de 2025 en La casa de los famosos México, reunió a cuatro nominados: Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde y Adrián Di Monte, quienes esperaban los votos del público para saber su destino, ya sea dentro o fuera del programa.

Después de varios días de votaciones y campañas en redes sociales por parte de los fans, llegó el momento más esperado: el anuncio del eliminado. Galilea Montijo fue la encargada de dar la noticia en vivo, informando que Adrián debía abandonar el show.

La reacción del actor cubano-mexicano no pasó desapercibida: visiblemente incrédulo, Di Monte incluso intentó regresar al carrusel de nominación, lo que desató toda clase de comentarios entre los televidentes.

En redes sociales, usuarios comenzaron a especular sobre un posible fraude o un error, mientras que otros simplemente lamentaban la salida del actor.

Lee: Adrián Di Monte: ¿De La casa de los famosos México a prisión? Suma 3 denuncias por violencia de género

Adrián Di Monte es señalado como abusador / Facebook

Galilea Montijo sorprendida por la salida de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México, ¿sí fue un error su eliminación?

“Yo juré que te quedabas”, expresó Montijo durante el programa Hoy, donde Adrián Di Monte acudió como invitado para hablar sobre su repentina eliminación de La casa de los famosos México. La conductora añadió: “El público, el fandom, se espera al último día para votar y te dan una sorpresa, el público es el que decide”. Durante la transmisión en Hoy, Galilea no dudó en externar su punto de vista.

“Yo también creo que deberías haberte quedado”, dijo la conductora, subrayando lo cambiante que pueden ser las votaciones, pues en sus palabras, el desenlace fue “una sorpresa para todos”.

Montijo, reconoció que el sistema de votación puede ser impredecible y que, al final, es el público quien tiene la última palabra, aceptando que el resultado de la votación pudo ser sorpresivo, pero justo.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025’ hoy miércoles 13 de agosto?

Adrián Di Monte y Galilea Montijo en Hoy / Redes sociales y canva

Joanna Vega-Biestro habla sobre la salida de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México

La inesperada salida de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México causó gran controversia entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a especular sobre un posible fallo. Muchos asumían que la eliminada sería Priscila Valverde, sobre todo por la forma en que Adrián reaccionó al ser expulsado, girándose como si quisiera volver a entrar.

Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el sol, explicó en una transmisión en vivo que el sistema de votación (independiente de la televisora de San Ángel) se actualiza cada cinco minutos. Justo antes del cierre, Priscila iba detrás en votos, pero en la última actualización logró superar a Adrián.

El interventor actuó conforme a los datos que tenía en ese instante. Tras abandonar el reality, Adrián agradeció al público y describió su paso por el programa como uno de los retos más difíciles que ha enfrentado. También comentó cuánto extrañaba a su esposa y manifestó su respaldo a Priscila, resaltando su inteligencia y capacidades dentro del show.

Hasta el momento, los eliminados confirmados de La casa de los famosos México son Olivia Collins y Adrián Di Monte. La próxima eliminación será el 17 de agosto, y la expectativa crece cada día.

Lee: ¿Nuevo shippeo en La casa de los famosos México? Aldo de Nigris y Mariana Botas desatan rumores de romance