Adrián Di Monte: ¿De La casa de los famosos México a prisión? Suma 3 denuncias por violencia de género

Adrián Di Monte ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años, pero su ingreso a La casa de los famosos México 2025 provocó que los internautas revivieran el conflicto legal que tuvo con su exesposa, Sandra Itzel, quien lo acusó pública y legalmente de presunta violencia física, psicológica, económica y de haberle sido infiel.

En 2023, junto con su denuncia, la actriz y cantante compartió audios donde Di Monte la insultaba con frases como: “Ahora entiendo por qué matan a las mujeres, porque no se callan la boca”. Sin embargo, él respondió y negó categóricamente las acusaciones.

Hace unos días, ante las cámaras del reality, se defendió: “Mucha gente se llevó una idea de mí por una relación del pasado, en la que yo efectivamente soy responsable de todos mis errores. He crecido, he madurado. Era un chamaco bien p3nd4jill0. Dije cosas en el momento de una discusión que no debí haber dicho, ni que me representan, pero es mi pasado. Se sacó a la luz hace poco”.

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Cuántas carpetas abiertas de investigación tiene Adrián Di Monte en la Fiscalía por violencia de género?

La abogada Mariana Gutiérrez, aunque no lleva el caso de las supuestas denuncias contra Adrián Di Monte, asegura tener información de que este tiene abiertas 7 carpetas de investigación por el mismo delito. “Este señor tiene varias denuncias por violencia de género hacia su ex y otras personas. Me informaron en la Fiscalía. Algunas no han prosperado, otras están en giro y hay otras de las que aún no tiene conocimiento y no ha sido notificado”.

Abogada Mariana Gutiérrez. “Tengo entendido que eran 7, pero se desestimaron 4. Ahorita creo que están vigentes 3. La primera es la de su ex y hay 2 nuevas que apenas se interpusieron cuando entró al reality. Hay que esperar”.

Comentó que las carpetas están en proceso de girar algunas órdenes de presentación para Adrián, y que en cuanto salga de La casa podrían notificarle o hasta detenerlo.

¿Adrián Di Monte podría ser detenido tras su participación en La casa de los famosos México 2025 por denuncias de violencia de género?

Cuestionamos a la abogada sobre si Adrián Di Monte podría ser detenido: “En algún momento, o cuando se traslade a ‘X’ lugar podrían detenerlo. Para enviarle los citatorios, depende de cada Ministerio público. Se le giraría una orden de presentación. Hay que buscar si hay algo similar, para ver si las autoridades pertinentes logran hacer una acumulación y si, con las pruebas que va aportando cada una de las víctimas, consideran si proceden o no”.

Sobre que el actor y sus abogados aún no han sido notificados, comentó: “Yo creo que están en ese proceso. Apenas se les estará notificando. Hay que esperar para ver qué pasa y qué determinan las autoridades”.

“En caso de que el juez encuentre las pruebas suficientes, podría vincularlo al debido proceso. Por eso, ahorita han de estar en la recopilación de todas las pruebas. Las investigaciones están en curso. En cuanto salga de La casa de los famosos podrían girar una orden de presentación. Ahí cabe la posibilidad”.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Adrián Di Monte por denuncias de violencia de género?

En caso de que todas estas denuncias prosperen por el supuesto delito de que se le acusa, ¿cuántos años de prisión podría enfrentar?

“Se le podrían dar de 3 a 5 años de prisión por cada una de las carpetas. Tengo entendido que es una víctima por carpeta, aunque no he podido leerlas, ya que apenas me las van a entregar”, comentó la abogada Mariana Gutiérrez.

¿El audio filtrado entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel confirma actitudes violentas?

El audio es de cuando la expareja intentó reconciliarse y participó en el reality Inseparables, en 2022.

La pareja comenzaba a ponerse de acuerdo para realizar una dinámica; sin embargo, pelearon. Sandra, de manera brusca le dijo a su exmarido que comenzara a taladrar y él le respondió: “Escucha y no hables, mujer”.

Aunque terminaron la prueba, tras bambalinas, Mache, otra de las participantes, señaló que Adrián “no respetaba a las mujeres”.

En redes sociales, hace unas semanas se soltó de nuevo la polémica, ya que algunos defendieron al cubano y otros lo tacharon de violentador y pidieron su salida de La casa de los famosos.

Adrián Di Monte condiciona su participación en La casa de los famosos México 2025 y deja fuera a Sandra Itzel / Redes sociales

¿Adrián Di Monte está usando La casa de los famosos México para limpiar su imagen tras las acusaciones de violencia?

Desde que fue destapado como miembro del reality, fue duramente criticado y atacado en redes sociales.

Adrián Di Monte señaló que mostraría su lado más humano, vulnerable y emocional.

En entrevista dijo: “No voy con máscaras. Quiero que el público conozca al Adrián que llora, se ríe y se equivoca. Esto no va de fuerza, va de aguante emocional. Se sobrevive con empatía, no con músculos”.

“Yo no planeo atacar a nadie. No soy ese tipo de persona”.

Aseguró que esperaba que la experiencia le permita mostrar su personalidad, lejos del escándalo.

¿Qué dice Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte, sobre el hate que recibe el actor?

Le preguntamos a Nuja Amar, sobre el audio que circula, y aseguró: “Adrián no tiene que limpiar su nombre, él solo quiere que lo conozcan y hace bien las cosas”.

“Adrián es un gran ser humano. Me ha ayudado mucho como mujer. En mi libertad, en la feminidad, en el amor propio. Es un gran compañero de vida. Estamos muy conectados”.

“Yo te puedo hablar de mi presente. Soy inmensamente feliz con el hombre de mi vida. Ese Adrián que baila, que platica, que tiene historias que contar, que apapacha, que ayuda. Es muy caballeroso y respetuoso. Se avienta a hacer sus ensaladitas”.

¿Qué mensaje le envías a Sandra Itzel? “No tengo nada que decir. Yo solo le mando bendiciones a todo el mundo. No hay nada que comentar al respecto”, concluyó.

¿Quién es Adrián Di Monte, segundo eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Adrián Di Monte es actor, conductor y modelo cubano.

Debutó en la novela Eva Luna (2010), a la que siguieron: Aurora (2010), Cosita linda (2014), La doble vida de Estela Carrillo (2017), Diseñando tu amor (2021), La madrastra (2022) y El maleficio (2023), entre otras.

Ha participado en realities como: Bailando por un sueño (2017), donde ganó el primer lugar, Reto 4 elementos (2018 y 2022), Inseparables, amor al límite (2022), El retador (2022) y La isla, desafío extremo (2024).

Estuvo casado durante 10 años con la actriz Sandra Itzel. En mayo pasado, después de una larga batalla legal, firmaron el divorcio.

Actualmente tiene una relación con Nuja Amar, con quien se casó apenas en junio en Miami. Fue muy criticado por hacerlo tan pronto.

