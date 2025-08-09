La casa de los famosos México 2025: Este sería el segundo habitante eliminado del reality

El próximo domingo 10 de agosto, se llevará a cabo la segunda gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025’ y, en medio de la incertidumbre, ha trascendido el nombre del posible habitante que abandonará el reality.

Recordemos que los nominados de esta semana son:

Adrián Di Monte

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Priscila Valverde

Nominados de la segunda semana de La casa de los famosos México’ / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Facundo abandonó ‘La casa de los famosos México 2025’? Reportan su “desaparición”, esto se sabe

¿Quién fue el salvado de la segunda semana en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Este viernes 8 de agosto, se realizará el duelo por la salvación. Ninel Conde, la líder de la semana, se enfrentará a Dalilah Polanco, quien se convirtio en la retadora, por el beneficio de poder sacar a un habitante de la placa.

Tras un difícil duelo, Dalilah terminó ganando la salvación y, como muchos esperaban, decidió autosalvarse, por lo que ya no está en riesgo y la placa queda así:

Mar Contreras

Priscila Valverde

Adrián Di Monte

Alexis Ayala

Dalilah Polanco y Ninel Conde / Redes sociales

No te pierdas: Alexis Ayala encara a Priscila Valverde en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025

¿Quién será el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Diversas páginas hechas por fanáticos de ‘La casa de los famosos México 2025’ han realizado encuestas diarias para dictaminar qué habitante nominado tiene más y menos apoyo.

Según estas encuestas, la eliminada de la semana sería Priscila Valverde. En tanto que los más votados hasta el momento serían Mar Contreras y Adrián Di Monte.

No obstante, el eliminado de esta semana se dará a conocer el próximo 10 de agosto, en la gala de eliminación.

Priscila Malverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Cómo votar por mi habitante favorito en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Las votaciones en ‘La casa de los famosos México 2025’ se abren los días miércoles, jueves, viernes y domingo, durante las galas. Para votar por tu habitante favorito, solo debes seguir estos pasos:

Entrar a la página de https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

Seleccionar a tu habitante favorito

Hacer click en la opción “enviar voto”

Cabe resaltar que solo se puede votar una vez al día. Si pagas el servicio premium de VIX, podrás votar hasta 10 veces al día.

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La próxima gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025' se realizará el próximo 10 de agosto. Iniciará a las 8:30 pm y se podrá ver a través del canal de Las estrellas o, de forma simultánea, en la aplicación de VIX.

Tras esta eliminación, solo quedarán 13 habitantes que luchan por ganar los 4 millones de pesos del primer premio. Estos son los famosos que siguen en la competencia hasta el momento:

Adrián Di Monte Aldo de Nigris Alexis Ayala Aarón Mercury Dalilah Polanco Elaine Haro El Guana (José Luis Rodríguez) El Abelito (Abel Sáenz) Facundo Mar Contreras Mariana Botas Ninel Conde Priscila Valverde Shiky

Mira: Viralizan momento en que Ninel Conde jalonea con fuerza a Elaine Haro en La casa de los famosos México, VIDEO