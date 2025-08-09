Viralizan momento en que Ninel Conde jalonea con fuerza a Elaine Haro en La casa de los famosos México, VIDEO

Se viralizó un video protagonizado por Ninel Conde en el que jalonea el brazo de su compañera Elaine Haro en La casa de los famosos México. Usuarios en redes cuestionan cada vez más sus comportamientos y supuestas posturas “antiviolencia”, pues la última semana ha estado envuelta en polémicas, una de ellas por su encontronazo con Alexis Ayala durante una dinámica del reality.

¿Ninel Conde agredió a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

La noche del miércoles 6 de agosto, durante la gala de nominaciones en La casa de los famosos México Ninel Conde protagonizó un momento que muchos no habían notado, fue captada en video jaloneando del brazo a su compañera Elaine Haro mientras esta aplaudía.

En el clip, que comenzó a viralizarse el viernes 8 de agosto, se observa a Conde hacer una mueca de desagrado antes de tomar con fuerza el brazo de Haro, aparentemente para que dejara de aplaudir.

La reacción de Elaine fue inmediata: dejó de aplaudir y adoptó una expresión seria, mientras el público y sus compañeros continuaban con el protocolo de la gala. El video, de apenas unos segundos, ha sido suficiente para que cientos de internautas reaccionaran con molestia, acusando a la también cantante de comportarse de forma agresiva.

Elaine Haro / Redes sociales

Polémicas de Ninel Conde en La casa de los famosos México

No es la primera vez en esta semana que el nombre de Ninel Conde genera controversia dentro del reality. El martes 5 de agosto, la también conocida como el “Bombón asesino” acusó a Alexis Ayala de haber violentado verbalmente a Elaine Haro por gritarle “quítate” durante una conversación acalorada. El reclamo fue tomado por algunos como un acto de sororidad y defensa, pero por otros como un intento de manipulación para afectar las nominaciones.

De hecho, tras dicha acusación, Alexis Ayala fue subido a la placa de nominados junto con Adrián Di Monte, Priscila Valverde, Mar Contreras y Dalílah Polanco, en una votación que muchos aseguran estuvo condicionada por el incidente.

Otra de las polémicas de Conde esta semana, surgió durante el evento de convivencia (o cine), “la Jefa” lo presentó como una oportunidad especial para que los participantes recordaran tanto sus mejores como peores momentos dentro del reality. No obstante, al proyectarse imágenes de Mar Contreras, la reacción de Ninel Conde llamó la atención. Aunque Mar estaba de espaldas a Ninel, las cámaras captaron un gesto que muchos usuarios interpretaron como una seña ofensiva.

Esta presunta ‘doble cara’ por parte de Ninel le ha valido duras críticas, pues mientras por un lado se presenta como defensora de sus compañeras, por el otro ha protagonizado episodios que algunos tachan de “abusivos” o “nefastos”. Usuarios en redes sociales señalan que está “usando el feminismo como bandera”, pero que su comportamiento dentro del programa contradice su discurso.

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

Conductores de Sale el sol critican comportamiento de Ninel Conde en La casa de los famosos México

Durante la emisión del programa matutino Sale el sol, los conductores coincidieron que, en su opinión, la reacción de Ninel Conde hacia Alexis Ayala carece de fundamento. Según Joanna Vega-Biestro, varios participantes del reality intentaron explicarle a Conde que no hubo mala intención por parte de Ayala, pero ella se negó a escuchar otras perspectivas.

“Leonel y Shiky trataron de tranquilizarla, Facundo le comentó que Alexis siempre ha sido respetuoso… pero Ninel no quiso escuchar. Hizo una acusación sin pruebas”, señaló Vega-Biestro.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante opinó que lo sucedido no puede considerarse violento: “En un juego, con cámaras por todos lados, decir ‘quítate’ no es violencia. ¿No crees que estás exagerando, Ninel?”

Vega-Biestro fue directa al decir: “Si vas a abanderar una causa, hazlo con coherencia. ¿Por qué le haces una grosería a otra mujer en televisión? Claramente sólo quiere llamar la atención”, lo anterior haciendo referencia al momento en que Ninel Conde presuntamente se le ve haciendo la seña del ‘dedito’ mientras disfrutaban del cine en el reality y aparecía una imagen de Mar Contreras.

Ana María Alvarado se sumó a las críticas, diciendo: “Que no sea ridícula. Ninel quiere tener una conversación privada con Alexis, pero esto es un reality, todo se sabrá. Está exagerando y sólo acepta lo que la hace sentir respaldada”.

