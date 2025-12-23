Elaine Haro lanza la canción “Te equivocaste” con ¿indirecta para su ex Moisés Peñaloza?: “Se han equivocado”

Tras su participación en La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro ha estado llena de proyectos y recientemente lanzó música nueva.

“Estoy promocionando mi canción ‘Te equivocaste’. La gente lo ha recibido muy bien. Ya llegamos a las 800 mil vistas. Todo es por mi gente y por mis ‘Eleiners’”, dijo en entrevista con TVNotas.

¡Mensaje claro! Elaine Haro estrena canción y desata rumores de indirecta. / Foto: Redes sociales

¿A quién le dedica la canción “Te equivocaste” Elaine Haro?

Sobre a quién le dedica su tema, Elaine Haro aseguró: “Se la dedico a todos los examores que he tenido en algún momento, porque creo que le queda perfecto a cualquiera de ellos”. Al preguntarle nombres específicos, dijo: “A cualquier ex de mi vida, porque todos se han equivocado conmigo”.

Insistimos si es para Moisés Peñaloza... “Te fuiste directo, pero no, es en general. Creo que lo importante, cuando uno compone canciones, es que no solamente son para ti, sino para la gente que te escucha y se siente identificada. Muchas mujeres que me siguen han tenido relaciones que no han funcionado. La escribí para todas las chicas, para que la escuchan y se sientan empoderadas”.

Actualmente disfruta al máximo su soltería y, aunque sí le gustaría volverse a enamorar, la prioridad de Elaine Haro es su carrera. “Vamos a iniciar el año con la gira de Mentiras, el musical. Se vienen muchas fechas por la República mexicana. Me tiene muy emocionada, porque las personas que me vieron dentro de La casa me están conociendo. Vienen más canciones y colaboraciones. Estoy abierta a cualquier proyecto”.

¿Para su ex Moisés Peñaloza? Elaine Haro dedica “Te equivocaste” y enciende las redes. / Foto: Francisco Mancera/Archivo TVNotas

Accidente en casa de Elaine Haro pudo terminar en tragedia: ¿Qué pasó?

Hace unos días Elaine Haro realizó una posada para reunirse con todos sus amigos en su casa de la CDMX. Nos reveló que, durante los preparativos, ella y su familia se llevaron el susto de su vida, ya que dejaron el horno prendido y pudieron perder la vida. “La cena la preparamos nosotros y casi morimos en el acto, porque dejamos el lomo toda la noche. Gracias a Dios, hoy estamos aquí y podemos celebrar. Tuvimos que comprar un nuevo lomo y volverlo a hacer”.

Fue su mamá, Lupita, quien se percató de que habían dejado prendido el horno: “Mi mamá se dio cuenta, porque mientras todos estábamos dormidos, estábamos asfixiándonos en la casa. Ella despertó y empezó a gritar que se estaba incendiando. No entendíamos lo que estaba pasando. Todos nos salimos ahogándonos e intentábamos buscar las ventanas”.

A pesar de que era de madrugada, actuaron a tiempo: “Eran las 3 de la mañana, abrimos todas las ventanas, las puertas y, gracias a Dios, todo está bien. Hay que tener siempre cuidado de no dejar prendidos los hornos y estufas, que a veces se nos olvida. Y tampoco dejar el gas abierto ni el árbol de Navidad encendido, sobre todo en esta época del año”.

Elaine Haro aseguró que su canción “Te equivocaste” va dedicada a sus examores. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Elaine Haro sobre las fiestas decembrinas?

Afortunadamente, la actriz Elaine Haro pudo disfrutar de su fiesta decembrina y valorar todo lo que tiene: “Estoy agradecida con la vida. Celebrando todo el éxito y salud que tuvimos este año. Me encanta siempre hacer posadas, porque normalmente durante el año no puedo reunirme con mis amistades, ni contestar mensajes”.

“Esta fiesta fue para decirles: ‘Vengan, que son parte de mi vida y los amo’, y agradecerles todo su cariño”, puntualizó la exparticipante de La casa de los famosos México 2025.

