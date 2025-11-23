Poncho de Nigris habla sobre Aldo y Elaine: ¿qué oculta la supuesta pareja de La casa de los famosos México?

Desde su salida de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris y Elaine Haro se han convertido en tema obligado en redes sociales, luego de que circulara un video donde se les ve en plan cercano y compartiendo momentos fuera del reality.

Ahora, quien decidió hablar abiertamente del tema fue Poncho de Nigris, tío de Aldo y una de las figuras más visibles del reality en temporadas anteriores. El empresario regiomontano fue cuestionado sobre el supuesto vínculo entre su sobrino y la actriz Elaine Haro, respondiendo con una postura que rápidamente generó conversación entre los seguidores del llamado “niño bien” y los fans del programa.

Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y Elaine Haro después de La casa de los famosos México?

Después del final del reality, Aldo de Nigris y Elaine Haro siguieron teniendo apariciones públicas juntos debido a su participación en el nuevo video musical de El Bogueto y Xavi. Ambos actores fueron elegidos para protagonizar el videoclip, encendiendo aún más las versiones sobre que su química habría trascendido la pantalla.

En las imágenes del videoclip se les puede ver compartiendo escenas de cercanía, lo que alimentó las sospechas de un romance. Sin embargo, no se ha confirmado si su colaboración artística influyó en su dinámica personal o si simplemente fue parte del proyecto musical en el que ambos participaron.

Los seguidores no tardaron en comentar que la química entre ambos parecía natural desde el reality, donde, aunque mantuvieron una actitud respetuosa, también dejaron ver interés por continuar una amistad una vez terminada la competencia.

Aldo de Nigris y Elaine Haro ¿Romance en puerta? / X: @edendorantes

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la supuesta relación entre Aldo y Elaine Haro?

Poncho de Nigris reaccionó a los rumores que apuntan a que Aldo y Elaine estarían iniciando un romance tras coincidir en La casa de los famosos México. Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que su sobrino mantenga una relación sentimental con la actriz, Poncho respondió:

“Pues si le gusta a Aldo, él decide si él quiere andar con ella que ande con ella, no pues bienvenida a la familia, bienvenido el que sea, si Aldo si fuera gay también le gustaría un hombre, no nos podemos poner en contra” Poncho de Nigris

El también creador de contenido agregó que, desde su percepción, ambos podrían ser solo buenos amigos, dejando claro que la decisión recae totalmente en Aldo.

Su declaración rápidamente llamó la atención, no solo porque avaló cualquier decisión que su sobrino tome respecto a su vida sentimental, sino porque abrió aún más el debate entre los seguidores que llevan semanas analizando cada interacción entre los exparticipantes del reality.

¿Aldo de Nigris busca una relación con Elaine Haro? Esto es lo que se sabe

Aldo de Nigris habló brevemente sobre Elaine al salir de La casa de los famosos México, revelando que le gustaría tener una cita con ella fuera de cámaras. La declaración fue bien recibida por los fans, quienes lo consideraron un indicio de que podría estar interesado en conocerla mejor ahora que ya no están dentro de la competencia.

No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si la cita ocurrió o si quedó en una intención que no se concretó. Ambos han mencionado que se encuentran ocupados con compromisos profesionales, lo que podría haber complicado la posibilidad de reunirse.

Durante su estancia en la casa, Aldo y Elaine decidieron mantener límites claros y se pronunciaron a favor de construir una amistad sólida al término del reality. En distintas ocasiones dejaron claro que su prioridad era el respeto mutuo y enfocarse en el juego. Sin embargo, una vez fuera, las especulaciones crecieron al verlos juntos en distintas ocasiones, especialmente en proyectos laborales.

La situación se suma a un contexto en el que ambos han estado involucrados en titulares recientemente. Por ejemplo, se reportó que Alexis Ayala habría excluido a Elaine de un proyecto, lo que generó un intercambio público con Aldo y llevó a que dejaran de seguirse en redes sociales, situación que también puso el foco en su relación amistosa.

