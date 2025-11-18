Exparticipante de La casa de los famosos debutó como conductor en Venga la alegría y ahora ¡lo despiden!

Agustín Fernández, el modelo y exconcursante de La casa de los famosos México, volvió a las cámaras con una nueva oportunidad. Tras su paso poco afortunado en el reality, el argentino fue anunciado hace unos meses como conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’. Desde su salida del La casa, Fernández ha intentado reconducir su carrera lejos de la polémica.

En un video difundido en redes sociales, Agustín se mostró emocionado por su debut al frente del programa: admitió que, aunque no sabía exactamente qué le esperaba, él percibió un ambiente de risas y camaradería detrás de cámaras del matutino.

¿Quién es Agustín Fernández y cómo ha sido su paso por la televisión?

Agustín Fernández Ramos nació el 13 de marzo de 1990 en Buenos Aires, Argentina, y desde hace varios años ha trabajado en México como modelo para campañas, eventos y comerciales. Participó en el reality Guerreros junto a Nicola Porcella, pero su salto al estrellato llegó cuando participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Dentro del reality Agustín era conocido por la cercanía que tuvo con Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes participaron en una temporada anterior de La casa de los famosos México. Sin embargo, su desempeño no logró conquistar la audiencia y fue calificado en redes por la audiencia como un “fracaso”.

Ante esa situación, decidió dar un giro, hace unos meses fue presentado como conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’. Según el video que compartió en redes, comentó sentirse un poco asustado ante la “novatada”, pero entusiasmado por el ambiente. Agregó que con el resto del equipo se la pasan muy bien, que las risas son constantes y que el trabajo va más allá de lo que se ve al aire. Al hablar de su relación con el elenco del matutino, dijo:

“Se vive una energía muy, pero muy linda con todos los chicos … la pasamos mejor fuera de cámaras que adentro”. Agustín Fernández

¿Agustín Fernández fue despedido de Venga la alegría?

Aunque participación de Agustín Fernández en Venga la alegría fin de semana fue más corta de lo que muchos esperaban. El modelo argentino permaneció en el matutino menos de dos meses antes de que la producción decidiera prescindir de sus servicios, dado que su incorporación se dio inicialmente como conductor suplente, ya que entró al programa para cubrir la ausencia de Jawy Méndez, quien se encontraba como participante en La granja VIP.

Lo que llamó la atención es que su salida ocurrió en un momento en el que Agustín apenas comenzaba a conectar con los seguidores del programa. En redes sociales, algunos usuarios expresaron sorpresa por lo fugaz de su participación y por cómo su regreso a la televisión terminó prácticamente de un día para otro. Estos fueron algunos de los mensajes que se vieron en las redes sociales de Azteca UNO:



“Te amamos Agus, eres un corazón con patas.”

“Quitar a Agustín para que regrese alguien que claramente no queríamos seguir viendo en la TV.”

“Ojalá volviera Agus eran tan alegres mis mañanas viendo a mi conductor favorito contagiarme de su bonita energía y sus locuras”

“Lloraste tu lloraron uds. ¡Llore yo! Te vamos a extrañar Agus”

Aunque su salida fue repentina y sorpresiva para muchos no existen antecedentes ni declaraciones sobre algún conflicto ni tensiones internas; simplemente finalizó el periodo para el que había sido considerado. Por ahora, no se ha anunciado si tendrá nuevos proyectos dentro de TV Azteca o si se integrará a otra producción. Lo único confirmado es que su paso por Venga la alegría fue tan rápido como ruidoso, dejando abierta la pregunta sobre cuál será su siguiente movimiento en la pantalla.

¿Por qué se dice que Agustín Fernández fracasó en La casa de los famosos México?

Aunque la participación de Agustín como conductor en Venga la alegría fue bien recibida por el público, el paso de Agustín Fernández por La casa de los famosos México estuvo lleno de exposición mediática, y no logró consolidarse como uno de los participantes más fuertes de la temporada. De acuerdo con la conversación en redes, su desempeño dentro del reality no conectó como se esperaba con el público, lo que derivó en que diversos portales lo catalogaran como un “fracaso” dentro del programa.

Durante su estancia en La casa de los famosos México, Agustín Fernández no pasó desapercibido: desde el inicio se convirtió en tema de conversación por su cercanía con el polémico Adrián Marcelo y el llamado “sindicato”, el grupo que integrantes del team Tierra formaron dentro del reality. A esto se sumó el revuelo que generó el triángulo amoroso entre él, Araceli Ordaz “Gomita” y Gala Montes, una dinámica que rápidamente acaparó cámaras, clips virales, debates en redes y hasta una rivalidad entre las involucradas.

Otro momento que lo puso en el ojo del huracán fue cuando fue señalado por un comentario considerado grotesco sobre una participante de Acapulco Shore que, en aquel momento, había sido reportada como desaparecida y cuyo paradero sigue sin confirmarse, lo que intensificó aún más la controversia alrededor de su figura.

Pese al haber estado involucrado en dinámicas y convivencias relevantes, la audiencia no lo posicionó como uno de los favoritos. Esta falta de respaldo fue uno de los principales motivos por los que se considera que su paso por el reality no cumplió con las expectativas iniciales. La respuesta del público y el no habaer sido parte de los finalistas de la competencia reforzaron esa narrativa mediática.

