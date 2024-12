Nicola Porcella reacciona a críticas de Galilea Montijo contra Agustín Fernández: ¿Por qué no lo defendió?

Hace unos días, Galilea Montijo hizo contundentes declaraciones sobre Agustín Fernández durante el programa ‘Hoy’, en presencia de Nicola Porcella. Montijo afirmó sin rodeos que Agustín “ni canta, ni baila, ni es buen amigo”. La reacción de Nicola fue aún más llamativa, ya que optó por evadir el tema y desviar la conversación.

Cabe recordar que Agustín Fernández, modelo e influencer, fue una de las figuras polémicas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, donde hizo declaraciones controversiales sobre temas personales de su amigo, Nicola Porcella.

Sin embargo, uno de los comentarios que más lo ha afectado en su carrera fue cuando se burló del programa ‘Hoy’ junto a Mariana Echeverría y Adrián Marcelo. Esto fue especialmente controversial porque Agustín había recibido múltiples oportunidades gracias a la productora del matutino, Andrea Rodríguez Doria.

A raíz de este incidente, en su reciente comentario, Galilea Montijo dejó claro que no ha perdonado al argentino. En ‘Las estrellas bailan en Hoy’ recordó su desempeño en el reality y lo calificó como una de las peores parejas de baile.

Galilea Montijo y Agustín Fernández / Instagram: @agus.fernandezr/@galileamontijo

¿Por qué Nicola no defendió a Agustín?

Tras estas declaraciones, Nicola Porcella fue cuestionado por la prensa sobre su relación con Agustín. Aunque ambos habían retomado su amistad, Nicola prefirió mantenerse neutral: “Yo no me meto en eso. Agustín de repente no se portó bien con ellos, no fue conmigo”.

Nicola también mostró su respeto por Galilea, reconociendo su liderazgo y trayectoria:

“El respeto y la admiración que le tengo es inmenso. Galilea sabe por qué dice las cosas. Yo no me voy a meter en eso. Es una líder de opinión y cualquiera quisiera tener su carrera”.

Finalmente, expresó su esperanza de que Agustín logre resolver sus diferencias con la producción de ‘Hoy': “Son temas que Agustín tendrá que arreglar. No puedo meterme en los problemas que él tenga con Televisa o con el programa”.

Estas declaraciones dejaron ver que pese a que Agustín es su amigo, respeta la opinión de Galilea Montijo sobre el modelo argentino.

¿Qué dijo Galilea Montijo de Agustín Fernández?

Todo comenzó en la presentación de ‘la Divaza’ y Rodrigo Romeh en la pista de baile. Los conductores recordaron que no era la primera pareja masculina en participar en el reality. Esto trajo a la memoria de la producción el dúo formado por Nicola Porcella y Agustín Fernández en temporadas previas.

Sin embargo, Galilea Montijo no tuvo reparos en mencionar que esa participación fue la peor en la historia del programa.

Al percatarse de que Nicola Porcella estaba presente, la conductora lo llamó para continuar con sus declaraciones:

“Aquí está Nicola. ¿Te digo algo? Ven, amigo”, dijo Galilea mientras lo invitaba al escenario.

En contraste, Montijo elogió la participación de Porcella, señalando que su desempeño fue bueno, a diferencia de su compañero:

“Tú sí lo hiciste muy bien. El otro, no”, comentó la conductora, refiriéndose a Agustín Fernández y agregó: “El otro ni canta, ni baila, ni es amigo, ni nada”, expresó.

Hasta el momento, Agustín no ha dado ninguna declaración al respecto.

