Galilea Montijo no se guarda nada y critica a Agustín frente a Nicola en el programa Hoy

La relación entre Galilea Montijo y Agustín Fernández parece estar marcada por la tensión, y la conductora del matutino ‘Hoy’ no dudó en expresar su opinión sobre el modelo argentino durante la emisión del miércoles 4 de diciembre en la sección ‘Las estrellas bailan en Hoy 2024'.

Su contundente crítica dejó en claro que no tiene la mejor percepción sobre Fernández, especialmente en comparación con Nicola Porcella.

Galilea Montijo: “Ni canta, ni baila, ni es amigo”

Todo comenzó cuando, durante la presentación de ‘la Divaza’ y Rodrigo Romeh en la pista de baile, los conductores recordaron que no era la primera pareja masculina en participar en el reality. Esto trajo a la memoria de la producción el dúo formado por Nicola Porcella y Agustín Fernández en temporadas previas.

Sin embargo, Galilea Montijo no tuvo reparos en catalogar esa participación como la peor en la historia del programa.

“Que ha sido la peor pareja definitivamente de la historia”.

Galilea Montijo

Al percatarse de que Nicola Porcella estaba presente, la conductora lo llamó para continuar con sus declaraciones:

“Aquí está Nicola, te digo algo, ven amigo”, dijo Galilea mientras lo invitaba al escenario.

En contraste, Montijo elogió la participación de Porcella, señalando que su desempeño fue notable a diferencia de su compañero:

“Tú sí lo hiciste muy bien, el otro no”, comentó la conductora, refiriéndose a Agustín Fernández.

Lo más sorprendente fue cuando Montijo amplió sus críticas al argentino, asegurando que no solo era un mal bailarín, sino también un mal amigo:

“El otro ni canta, ni baila, ni es amigo, ni nada”. Galilea Montijo

Por su parte, Nicola Porcella optó por mantenerse neutral, evitando responder directamente al comentario de Montijo y desviando la atención al baile que acababa de presenciar.

“Mi baile fue un poquito más bonito”, recordó Nicola sobre su participación pasada, mientras Galilea reafirmaba su apoyo hacia él.

Agustín Fernández y sus críticas a ‘Hoy’

La tensión entre Galilea Montijo y Agustín Fernández no es nueva. Durante su paso por ‘La casa de los famosos México’ (LCDLFM), el argentino se unió a conversaciones con Adrián Marcelo y Mariana Echeverría en las que criticaron algunas secciones del matutino ‘Hoy’, producido por Andrea Rodríguez.

Estas burlas no pasaron desapercibidas y causaron molestia entre los conductores, incluyendo a la propia productora, quien reveló a TVNotas.

“Por el momento no. No quisiera (que viniera). Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente”.

Agregó:“El cariño que yo le tenía se fue (...) El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”.

Poco después, Galilea Montijo destacó en un encuentro con la prensa que tanto Magda Rodríguez (Q.E.P.D.) como Andrea Rodríguez le dieron oportunidades importantes a Agustín, dejando entrever su descontento con la falta de gratitud del argentino:

“Hay códigos. Hay educación y hay maneras de decir las cosas. Hay cosas que no se dicen ni se hacen”, afirmó.

