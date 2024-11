Galilea Montijo confiesa que se ha sentido atraída por mujeres: “Me equivoqué de generación”

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al hablar sin tapujos sobre su vida amorosa y su deseo por explorar de una manera distinta.

La conductora, conocida por su participación en el programa ‘Hoy’, fue cuestionada en ‘Netas divinas’ sobre si ha tenido algún encuentro o relación con alguna mujer, sin importar si era algo serio o solo por diversión.

Honesta y divertida como suele ser, Galilea reveló que ha tenido acercamientos por parte de otras mujeres y que la serie ‘Élite’ de Netflix la hizo reflexionar sobre lo que pudo haber sido su experiencia en su juventud y su curiosidad hacia las relaciones con mujeres.

No te pierdas: Galilea Montijo ya encontró la manera de volver a ser madre: quiere tenerlo ella misma; todos los detalles

“He tenido acercamiento de mujeres hacia a mi y yo te voy a decir una cosa, después de haber visto Élite, creo que me equivoqué de generación porque sí me hubiera encantado”, expresó.

“¿Quieren que les diga la verdad? Me hubiera encantado desde chavita, entrar y decir ‘me gusta esto’, me hubiera gustado probar de todo y decidir, la verdad sí me hubiera gustado”, confesó la famosa de 51 años.

“Pero no somos de esa generación”, respondió Consuelo Duval y Galilea insistió lamentándose: “No, pero después de haberlos visto digo, ¿por qué no me tocó esa generación?”

Galilea se sinceró en Netas divinas / YouTube

Galilea Montijo causa revuelo con su confesión

En redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Gali en las que envidia la evolución de la sociedad y la forma en que las generaciones actuales tienen una mayor apertura para explorar su sexualidad sin prejuicios y aplaudieron su apertura y honestidad en el tema.

“Dirán lo que quieran pero Gali aparte de hermosa es genial”



“Nunca es tarde”



“Gali, siempre has sido mi crush”



“Gali te amo”



“Tú aviéntate Gal, no pasa que te enamores y listo, aparte la vida solo es una y las reglas son para romperse, hay que probar de todo”



“AAAA pido primis”



“Yo digo que sí lo ha hecho”



“Gali debería de ver S... 3x and the City cuando Miranda se involucra con una mujer y no está chavita, claro que es posible mana”.

Checa: Galilea Montijo lloraba porque ¡le inventaron que era teib...ra!

Galilea desató los comentarios de la gente con su confesión / Instagram

Romances de Galilea Montijo

Galilea Montijo ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, algunas de ellas bastante mediáticas como un conocido futbolista, un empresario y más.

En 2023, se divorció de Fernando Reina Iglesias, padre de su primogénito luego de 11 años de matrimonio. Meses más tarde se enamoró del modelo español Isaac Moreno con quien sigue actualmente y ya planea tener un hijo con él con ayuda de una clínica de fertilidad.

Por si no lo viste: Galilea Montijo pone a sudar a su novio Isaac Moreno al revelar qué es lo que más le gusta de él