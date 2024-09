Galilea Montijo lloraba porque ¡le inventaron que era teib...ra!

Galilea Montijo habló acerca de un rumor que la ha perseguido durante toda su carrera. La conductora abordó como pocas veces lo ha hecho, el rumor de que supuestamente en alguna época habría sido “teib..ra”, un tema que ha generado especulación y controversia a lo largo de su carrera de más de tres décadas.

Desde sus inicios, Montijo ha compartido su historia de superación y su origen humilde. Sin embargo, los rumores sobre un presunto trabajo como bailarina en un club nocturno de Guadalajara, Jalisco, han seguido a la conductora desde hace años.

En una reciente entrevista para la revista Marie Claire, Galilea confrontó este estigma y dijo que las especulaciones al respecto sí le han dolido profundamente.

“Que si yo era teibolera y a mí me dolía muchísimo porque dije, a ver, si yo fui teib...ra ¿fui a los 14, 15 años? Entonces ya no estás hablando de teib...ra. Si te vas por la cronología dices ‘a ver ¿en qué momento?’ No tenía que ver una cosa con otra y era la primera vez que me atacaban tan fuerte, tan directo”, dijo.

Para Galilea esto ha sido sumamente doloroso de superar, pues vio a su familia sufrir debido a las especulaciones, por lo que dijo, los señalamientos sí han tenido un impacto en su vida personal.

“Me dolía mucho porque mi mamá lloró muchísimo. Mi abuela lloró muchísimo. Me decía ‘¿por qué te atacan de esa manera?’ Vi que les dolió muchísimo a la gente que me quería a la gente que me conoce y siendo nueva en este medio no sabía cómo afrontarlo” confesó.

Galilea contó lo mal que la pasó por ese rumor: “Me metí a una a cama a llorar todos los días y preguntarme si el vivir mi sueño y el intentar salir adelante, en qué le hacía daño a la gente. ¿Qué les hice para que me atacaran de esa manera?”, dijo.

Galilea Montijo: Una conductora que ha salido adelante de las controversias

A lo largo de los años, Galilea ha aprendido a lidiar con las críticas y los chismes, por lo que actualmente toma estos temas de una manera distinta.

A pesar de las adversidades que le han tocado vivir, Galilea ha confesado en ocasiones anteriores que ahora solo le importa su hijo y aunque las críticas pueden continuar, las enfrenta con una nueva perspectiva.

Hoy, sin duda, Galilea es una de las conductoras más queridas en México y por su talento se encuentra en un gran momento de su carrera, al frente del programa ‘Hoy’ y ‘La casa de los famosos México’.

