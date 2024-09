Galilea Montijo explota contra Mariana Echeverría: “Tarde o temprano sale lo que realmente eres”

Hace unas horas, Mariana Echeverría realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales en donde acusó a la productora del programa ‘Hoy’ de haberla llamado “pen...” cuando fue invitada al matutino para hablar acerca de su eliminación de ‘La casa de los famosos México’.

Además, la comediante dijo que se había sentido en “la Santa Inquisición” con las conductoras del programa que la estaban criticando por todo su paso en el reality, incluyendo a Galilea, algo que comentó, no se esperaba de ellas debido a que Mariana ha sido parte de la televisora desde hace muchos años e incluso ha sido conductora suplente en algunas ocasiones además de que participó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y parece que nada de eso valió para que no la trataran bien en ese momento.

Mariana Echeverría fue expuesta en Hoy y ya se quejó en redes / Captura de pantalla

¿Que dijo Galilea Montijo sobre Mariana Echeverría?

A su salida de Televisa esta mañana, la prensa la abordó para saber su opinión acerca de las palabras de Mariana y contestó: “Andrea (la productora) lo que ha hecho es abrirle las puertas, darle trabajo a mucha gente, darles la oportunidad y pues nada, yo como conductora de un programa y de otro no voy a decir nada… No voy a decir lo que realmente pienso, eso me lo guardo, no me voy a volver parte de ese circo”.

Y aunque dijo que no quería hablar del tema, finalmente sí dio parte de su punto de vista acerca del video de Mariana donde se queja del hate que le llueve después del reality: “No estoy entre la espada y la pared. Simple y sencillamente cada quién que se haga responsable de lo que dice y de lo que hace. (Creo que eso les hace falta) a muchos y a muchas (risas)”.

“Lo único que te voy a decir es: Sí es un juego ‘La casa de los famosos’, pero dentro de ese juego siempre te tienes que mantener con códigos, con educación, pero ya sabemos que tarde o temprano sale lo que realmente eres. A pesar de que sea un juego, a pesar de que entres con una estrategia, yo que estuve adentro te das cuenta que aunque tengas estrategias no te salen”, agregó.

¿Galilea Montijo molesta con Agustín?

Y no solo habló de Mariana, sino también de Agustín quienes se han quejado de que los videos que les pasan en los programas están “editados”: “También tienes que ir consciente de eso y de que lo que digas o lo que hagas tiene repercusión, a pesar de que se te olvide también en algún momento que existen cámaras, hay un 24/7 que es el que lo dice todo y está grabado”.

Agustín también ha sido atacado al salir de La casa de los famosos México / Facebook: La casa de los famosos México

“Por más de que también Agustín quiera decir que editan los videos, no haces caricaturas, lo que dijiste, lo que hiciste ahí está grabado aunque haya ediciones por cuestiones de producción pues no les vas a pasar los 24/7 de las 10 semanas”, explicó.

Por último, sobre el argentino agregó que no le gustó tampoco que se haya expresado mal del programa dentro de LCDLFMX: “Hay códigos, hay educación y hay maneras de decir las cosas y hay cosas que no se dicen y no se hacen”, dijo, recordando que Andrea y Magda (qepd) Rodríguez fueron quienes le abrieron la puerta al modelo argentino para estar en Televisa.