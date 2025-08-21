¿Elaine Haro está soltera? Aseguran que ‘mintió’ para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’

Elaine Haro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, ha causado mucho revuelo en redes sociales. En las últimas horas, trascendió que, presuntamente, ‘mintió’ sobre su estado sentimental y realmente tiene pareja, ¿de quién se trata?

Recordemos que, previo a su ingreso a ‘La casa’, Elaine Haro confesó que hace algunos meses había terminado su relación con el también actor Moisés Peñaloza. En ese momento, la celebridad afirmó que las cosas habían acabado bien y que le tenía un cariño especial a su exnovio.

Tras entrar al show, habló con Mariana Botas sobre este tema y le dijo: “Fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación”, expresó.

Elaine Haro, habitante de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

No te pierdas: La casa de los famosos México: ¿Aarón Mercury dejó en la friend zone a Elaine Haro? Revela: "...Una arrastrad

¿Elaine Haro ‘mintió’ para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de X, la cuenta especializada en espectáculos ‘Serios y sinceros’ reportó que, presuntamente, Elaine Haro y Moisés Peñaloza no terminaron de forma definitiva, como aseguró la actriz.

Aparentemente, ambos habrían pactado decir esto para que ella pudiera generar “contenido” en ‘La casa’.

“EXCLUSIVA. Tal vez no lo sea tanto porque muchos ya lo saben o lo intuyen. Elaine no está soltera. Ella y Moisés Pañaloza no terminaron, solo dijeron que terminarían para que ella pudiera hacer contenido en #LaCasaDeLosFamososMX”, se reportó.

La participación de Elaine en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido muy controvertida. Muchos usuarios la han acusado de acosar a Aarón Mercury, a raíz de un video en el que se le ve muy cercana al influencer. Según los internautas, Mercury se mostró muy incómodo.

Tras esta interacción, Elaine pidió que “funaran” a Aarón. Aunque aparentemente fue una broma, los detractores creen que la joven reaccionó así por el “rechazo” del creador de contenido.

EXCLUSIVA.



Tal vez no lo sea tanto porque muchos ya lo saben o lo intuyen.



Elaine no está soltera. Ella y Moisés Pañaloza no terminaron, solo dijeron que terminarían para que ella pudiera hacer contenido en #LaCasaDeLosFamososMX — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) August 20, 2025

Te podría interesar: Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con sensual baile por su cumpleaños en La casa de los famosos México

¿Elaine Haro y Moisés Peñaloza siguen siendo novios?

Si bien Elaine Haro dejó claro que ya no era novia de Moisés Peñaloza, él dio una declaración que, para muchos, fue algo ambigüa. El actor señaló que si seguirán juntos o no era algo que quedaba en “segundo término”, resaltando que lo importante ahora era apoyarla en ‘La casa’.

“Si estamos o no juntos, eso pasa a segundo término. Este es su momento entonces hay que apoyarla, estar con ella, Team Elaine Haro. Si es necesario vamos a ir a gritar, el amor siempre va a estar” Moisés Peñaloza

Hasta el momento, Elaine no ha hecho más comentarios sobre Moisés. Sin embargo, en las pocas menciones que ha hecho sobre él, se ha expresado de una forma cariñosa.

¿Quién es Moisés Peñaloza, el ‘exnovio’ de Elaine Haro?

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido solo como Moisés Peñaloza, es un actor mexicano que nació el 22 de octubre de 1991 en Tampico.

Tiene 33 años.

Estudió Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Ciudad Madero, pero nunca ejerció, ya que su verdadera pasión era la actuación.

Ha estado en varios proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Médicos, línea de la vida’, ‘Si nos dejan’ y ‘Minas de pasión’, entre otros.

Su última aparición en televisión fue en ‘El ángel de Aurora’.

Confirmó su relación con Elaine, quién es 12 años menos que él, de manera oficial en 2024.

Mira: ¿Cuál fue la promesa que le hizo Ninel Conde a Elaine Haro tras su salida de La casa de los famosos México 2025